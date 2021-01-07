【大國博弈】彭斯：憲法未授予權力推翻拜登勝出總統大選結果

《經濟通通訊社７日專訊》美國國會周三（６日）舉行確認各州選舉人投票結果的聯席會議

，參議院議長兼副總統彭斯主持會議時坦言，憲法未授予自己權力，可能推翻拜登勝出總統大選

結果，並強調這是經過深思熟慮作出的判斷。

不過共和黨眾議員戈薩在會上已提出反對認證亞利桑那州的選舉結果，並獲德州參議員克魯

茲支持，彭斯宣布休會兩小時，交由參眾兩院辯論是否接受反對結果。（ａｌ）

