【大國博弈】標普道瓊斯指數公司：將剔除中國三大電訊商ＡＤＲ

《經濟通通訊社７日專訊》續美國紐約證券交易所再度轉軚，表示計劃推進將中國三大電訊
商中國移動（００９４１）、中國電信（００７２８）、中國聯通（００７６２）ＡＤＲ（美國
預託證券）退市後，標普道瓊斯指數公司周三（６日）晚亦轉軚表示，將剔除中國三大電訊商的
ＡＤＲ。
公司解釋，轉軚決定是基於紐約證交所最新確認將上述公司的ＡＤＲ在下周一（１１日）開
市前剔除。（ａｌ）
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