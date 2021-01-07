【大國博弈】標普道瓊斯指數公司：將剔除中國三大電訊商ＡＤＲ

《經濟通通訊社７日專訊》續美國紐約證券交易所再度轉軚，表示計劃推進將中國三大電訊

商中國移動（００９４１）、中國電信（００７２８）、中國聯通（００７６２）ＡＤＲ（美國

預託證券）退市後，標普道瓊斯指數公司周三（６日）晚亦轉軚表示，將剔除中國三大電訊商的

ＡＤＲ。

公司解釋，轉軚決定是基於紐約證交所最新確認將上述公司的ＡＤＲ在下周一（１１日）開

市前剔除。（ａｌ）

