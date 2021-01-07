【佔領國會】佩洛西：待國會清場工作完成後，將恢復確認大選結果

《經濟通通訊社７日專訊》美國國會眾議院議長佩洛西周三（６日）發表聲明指，總統特朗

普支持者擅闖國會大廈，待國會清場工作完成後，國會議員將重新展開選舉人票點票工作，以確

認總統大選結果。她強調這項決定是與國會領袖商量，並與國防部、司法部，以及副總統彭斯通

電話後作出。（ａｌ）

