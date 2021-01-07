  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/01/2021 10:14

【佔領國會】佩洛西：待國會清場工作完成後，將恢復確認大選結果

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國國會眾議院議長佩洛西周三（６日）發表聲明指，總統特朗
普支持者擅闖國會大廈，待國會清場工作完成後，國會議員將重新展開選舉人票點票工作，以確
認總統大選結果。她強調這項決定是與國會領袖商量，並與國防部、司法部，以及副總統彭斯通
電話後作出。（ａｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事06/01/2021
《神州經脈》美國禁8款中國APP　河北疫情急擴　A場續探高位
香港政情06/01/2021
【國安立法】53名民主派被捕　警方：攬炒計劃圖癱瘓政府
板塊分析06/01/2021
疫情助線上銷售 安踏體育多品牌搶佔市場
剖析天下06/01/2021
巴西經濟增長　仍靠鐵礦石出口
FOCUS06/01/2021
【FOCUS】參院話事權快揭盅　美債息率升暗藏密碼
開市Good Morning06/01/2021
《開市Good Morning》陳鳳珠：中資電訊股難現反彈浪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞FINE JAPAN優之源 日本納豆+沖繩黑醋膠囊

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>