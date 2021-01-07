【佔領國會】美國國會或彈劾特朗普，商界要求即時免除總統職務

《經濟通通訊社７日專訊》美國國會眾議院議員奧馬爾最新表示，正起草擬彈劾總統特朗普

的議案，國會不能允許特朗普繼續在任，而美國商界領袖亦譴責特朗普煽動圍攻國會的支持者，

當大全國製造商協會負責人Ｊａｙ Ｔｉｍｍｏｎｓ更指副總統彭斯應認真考慮，並與內閣協作

免除特朗普總統職務。

摩根大通、貝萊德、高盛、花旗等多間華爾街大行亦譴責特朗普支持者的暴力行徑，當中摩

根大通總裁戴蒙表示，這不是美國和美國國民該有的樣子，由民眾選出的領導人有責任呼籲終止

這種暴力行為，接受選舉結果，遵循民主原則，支持權力和平過度。著名對沖基金經理阿克曼亦

在社交媒體表示，現在是美國總統特朗普應該辭職的時候。

特朗普支持者佔領國會一事亦令華府官員計劃辭職，據悉美國國家安全顧問奧布萊恩及其副

手博明、負責協調特朗普政策的副幕僚長利德爾、交通部長趙小蘭等官員可能辭職，而第一夫人

梅拉尼婭的幕僚長格里沙姆已辭職。



＊多位前美國總統譴責佔領國會事件＊



前美國總統奧巴馬最新直指，美國國會遭到衝擊是由總統特朗普所煽動，歷史將記住今日由

一位在任總統煽動的國會暴力行動，這亦將是國家的恥辱，而前總統卡特則形容今次華盛頓的抗

議活動是一場「國家悲劇」。

前總統喬治布殊亦指，佔領國會不是美國針對選舉結果進行爭執的方式，對自總統大選以來

一些政治領袖的魯莽行為感到震驚，但未直接提及特朗普。

事實上美國有兩種途徑讓總統下台，一是彈劾以及援引美國憲法第２５修正案，二是由副總

統彭斯接任直至拜登就職。

不過彈劾只能由眾議院提出，由眾議院對總統涉及罪行提出指控，如果眾議院以簡單多數通

過批准相關法案，將移交參議院，由參議院進行審判，定奪總統是否有罪，而據憲法要求，參議

院要以三分二票數通過，才能判定總統有罪，以罷免總統。（ａｌ）

