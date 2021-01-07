【佔領國會】共和黨人提出反對認證賓夕法尼亞州選舉結果

《經濟通通訊社７日專訊》繼共和黨眾議員戈薩提出反對認證亞利桑那州的選舉結果，再有
共和黨人反對認證賓夕法尼亞州的選舉結果，國會正就為作出口頭投票。
另外華盛頓特區警察局局長最新表示，美國國會遭圍攻事件造成４人死亡，當中３人死於急
症，１人死於槍傷，５２人被逮捕，在民主黨和共和黨總部皆找到爆炸裝置。（ａｌ）
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