【佔領國會】共和黨人提出反對認證賓夕法尼亞州選舉結果

《經濟通通訊社７日專訊》繼共和黨眾議員戈薩提出反對認證亞利桑那州的選舉結果，再有

共和黨人反對認證賓夕法尼亞州的選舉結果，國會正就為作出口頭投票。

另外華盛頓特區警察局局長最新表示，美國國會遭圍攻事件造成４人死亡，當中３人死於急

症，１人死於槍傷，５２人被逮捕，在民主黨和共和黨總部皆找到爆炸裝置。（ａｌ）

