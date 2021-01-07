【朝鮮局勢】勞動黨罕有召開代表大會，金正恩要求提高國家防衛力

《經濟通通訊社７日專訊》據朝中社今日報道指，朝鮮最高領導人金正恩在朝鮮勞動黨第八

次代表大會上指，將提升國家防衛力量，並達到更高水平，以捍衛國家安全。

報道指金正恩提出一系列政策，以創造可以真正惠及人民生活的實質性變化，不過他日前在

大會首日承認早前設定的經濟目標未能達成，而今次是朝鮮勞動黨２０１６年以來首次舉行代表

大會。（ａｌ）

