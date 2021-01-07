《台股攻略－馮偉明》台股牛氣衝天，突破１５２００點關口

《台股攻略》美股昨晚（６日）造好，刺激亞洲股市今日（７日）同步上升。台股今日一口

氣升穿１５０００、１５１００及１５２００關口，收１５２１４點，大升２３０點，成交金額

則縮減至３３８１億元（新台幣．下同）。

資金持續流入，電子權值股走勢強勁。台積電今日開高走高，中段曾升至５７０元新高位，

惟尾市遇到沽壓，收５６５元，升１６元。鴻海維持強勢，收１０７元，升２元，而大立光則股

價持續沉底，收３０３０元，跌４０元。台達電持續走高，收３１６元，升１８元。踏

入２０２１年，航運股表現疲弱。長榮海運及萬海航運持續昨日跌勢，分別收３８﹒４５元及

４７﹒３５元，跌４﹒１０元及２﹒９５元；而陽明海運股價一開市便直插至跌停板價

２５﹒９５元收市。

台股於最近幾個交易日接連破頂，吸引資金積極追入熱炒股份，加上新台幣匯率持續強勢，

不排除後市將再創新高，不過早前熱捧的航運股今日急跌，反映市場亦出現版塊輪動，升勢不一

致，投資者部署入市時宜分階段購入，降低高位被套風險。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

