《窩輪豪情－梁業豪》匯控有望上破阻力位４４元

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、工業

與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為恆生銀行

（０００１１）、滙豐控股（００００５）與網易（０９９９９），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選

中海外發展（００６８８）、京東健康（０６６１８）與中升控股（００８８１）。

紐約交易所出爾反爾，令港股開市局勢變得混亂加上騰訊（００７００）與亞里巴巴

（０９９８８）出現重大利淡消息。今早（７日）港股開市受壓，科技股呈現較大的下跌動力應

屬意料之內。另一方面，滙控升向筆者昨晚（６日）於Ｆａｃｅｂｏｏｋ群組內預計的反彈目標

４４﹒００元；能否往上突破，機會有六成。雖然開市後整體大市下跌，現貨市場內的主動買盤

不弱；預計大市稍後有機會轉跌為升，但只局限於個別板塊。最後，大家應細心觀察內地股市的

表現，以捕捉市場轉角位。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

