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即市新聞

07/01/2021 09:55

《窩輪豪情－梁業豪》匯控有望上破阻力位４４元

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、工業
與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為恆生銀行
（０００１１）、滙豐控股（００００５）與網易（０９９９９），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選
中海外發展（００６８８）、京東健康（０６６１８）與中升控股（００８８１）。
　　紐約交易所出爾反爾，令港股開市局勢變得混亂加上騰訊（００７００）與亞里巴巴
（０９９８８）出現重大利淡消息。今早（７日）港股開市受壓，科技股呈現較大的下跌動力應
屬意料之內。另一方面，滙控升向筆者昨晚（６日）於Ｆａｃｅｂｏｏｋ群組內預計的反彈目標
４４﹒００元；能否往上突破，機會有六成。雖然開市後整體大市下跌，現貨市場內的主動買盤
不弱；預計大市稍後有機會轉跌為升，但只局限於個別板塊。最後，大家應細心觀察內地股市的
表現，以捕捉市場轉角位。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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