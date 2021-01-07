《談國論企－黎偉成》製造業ＰＭＩ去年１０連月擴張

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２０年１２月份創造連續１０個月擴張

，充分顯示政府積極主動嚴格防控新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９而精準推行的復工復產復商復市政

策，經濟復甦得以確認。國家最新推行的「國內大循環、國內國際雙循環」和「需求側、供給側

」互配合等政策，會使國民經濟在２０２１年更加確切地穩中有進提升及發展，製造業當然受惠

不淺。



＊防控惡疫達效促新訂單生產反覆改進＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，中國製造業經理採購指數於２０２０年１２月份達

５１﹒９（見附表），即使較上月環比低０﹒２個百分點，但仍是繼１１月份５２﹒１和越３月

份的５２，而成為２０２０年以來擴張最快的第三個月份，屬連續１０個月皆處擴張水平的良佳

表現。新冠肺疫僅使中國的ＰＭＩ在２月份低處３５﹒７，便迅於３月份轉擴張，故政府肯定會

繼續及時和嚴格防控惡疫，確保經濟維持積極、正面、提質成長步伐。

ＰＭＩ之連擴，乃受惠於製造業產銷情況有持續改善，特別是（一）訂單有不斷的擴張，重

點當然在於（Ｉ）出口新訂單，分類指數於２０２０年１２月份環比即使回落０﹒５個百分點，

仍達５１﹒３的相對較高水平，連同１１月份５１﹒５環比升０﹒５個百分點、１０月份５１環

比升０﹒２個百分點和９月份５０﹒８環比增１﹒７個百分點，乃連續四個月環比上升，確認擴

張之勢可繼，和止住８月份４９﹒１輕微收縮之態。中國的製造業的出口新訂單不斷改善，顯然

受惠於美國以至歐亞等各地以製造業為主的工業生產受惡疫之困，不得不進口來自以中國為主的

各種各樣會廉物美商品。

正正因為（ＩＩ）出口訂單持續擴張，故以外銷為主的進口訂單亦同步改善，分類指數於

１２月份達５０﹒４，環比無疑回落０﹒５個百分點，惟連同１１月份５０﹒９環比增０﹒１個

百分點、１０月份５０﹒８升０﹒４個百分點，而９月份環比更急升１﹒４個百分點重返臨界點

以上的５０﹒４擴張水平，已為連續四個月的擴張，實乃良好的預見性啟示。

由是（ＩＩＩ）在手訂單分類指數於１２月份無疑仍處臨界點之下的４７﹒１，惟環比仍上

升０﹒４個百分點，比１１月份跌０﹒５個百分點至僅４６﹒７為佳。

再看（ＩＶ）製造業的整體新訂單，分類指數於２０２０年１２月達５３﹒６，環比回落０

﹒３個百分點，因１１月份５３﹒９大升１﹒１個百分點，而１０月份則持平於對上一個月

５２﹒８、９月份環比增０﹒８個百分點和８月份５２與７月份５１﹒７環比皆升０﹒３個百分

點，６月５１﹒４環比增０﹒５個百分點，足見出口與內需的情況皆有改善，實屬難能可貴的景

象。

問題是世界各地疫情及經濟仍存巨困，故中國製造業的出口新訂單在未來一段時間仍存在隱

憂，重要的是（ｉ）拜登入主白宮，中美關係未必緩和，尤其是兩大政黨的對華政策從來就是不

懷好意，只是打壓的力度和程度有差異而已；（ｉｉ）美、歐以至環球多國或地的疫情持續大擴

散，經濟當然暫無回穩和好轉之望，使中國出口不宜過份樂觀。

訂單情況反覆改善，使（二）ＰＭＩ的生產分類指數，保持穩步擴張態勢，分類指數於

２０２０年１２月份達５４﹒２，環比回落０﹒５個百分點，因１１月份５４﹒７環比大幅上升

０﹒８個百分點所致，此數較２０１９年同期的５３﹒２高１個百分點，便由是可見中國製造業

基本擺脫惡疫和美國對華所掀貿戰的惡性困擾，最新發展相當不錯。



＊製造企業對生產經營前景日趨樂觀＊



其他良性因素，有（三）生產成本和銷售價格保持相對穩勢，特別是（１）主要原材料購進

價格，分類指數於１２月份即使達６８，環比大幅增長５﹒４個百分點。但（２）出廠價格分類

指數於是月份５８﹒９，環比升２﹒４個百分點，指數低於原材料購進價格９﹒１個百分點，足

見製造企業控成本取得良性效益。

至於（四）製造業的生產經營活動預期指數，於２０２０年１２月份達５８﹒９，環比回落

０﹒３個百分點，但比２０１９年１２月份的５４﹒４高４﹒５個百分點，更成六連之升，顯製

造業企業對業務前景日見樂觀。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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１２月╱２０２０ ５１﹒９ －０﹒２

１１月╱２０２０ ５２﹒１ ＋０﹒７

１０月╱２０２０ ５１﹒４ －０﹒１

９月╱２０２０ ５１﹒４ ＋０﹒５

８月╱２０２０ ５１﹒０ －０﹒１

７月╱２０２０ ５１﹒１ ＋０﹒２

６月╱２０２０ ５０﹒９ ＋０﹒３

５月╱２０２０ ５０﹒６ －０﹒２

４月╱２０２０ ５０﹒８ －１﹒２

３月╱２０２０ ５２﹒０ ＋１６﹒３

２月╱２０２０ ３５﹒７ －１４﹒３

１月╱２０２０ ５０﹒０ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１１月╱２０１９ ５２﹒２ ＋０﹒９

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

