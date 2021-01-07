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即市新聞

07/01/2021 09:22

《異動股》阿里開挫４％騰訊跌３％，傳美考慮納入禁止投資黑名單

　　《經濟通通訊社７日專訊》據《華爾街日報》引述消息人士報道，華府擬將阿里巴巴（０９
９８８）和騰訊（００７００）納入投資黑名單。
　　阿里巴巴開跌３﹒９１％，報２２１元，成交約１４５萬股，涉資３﹒２２億元。
　　騰訊跌２﹒６８％，報５８０﹒５元，穿五十天線（５８１﹒３１元），成交約１５０萬股
，涉資８﹒７５億元。
　　目前已經有３５間中國公司被列入「中國軍方企業」名單。消息指，將阿里及騰訊納入投資
黑名單的計劃仍在審議中，目前通過如否仍存變數，因當局正研究相關決定對美國金融市場的影
響，兩間科網巨企市值合計逾１﹒３萬億美元，有不少美國基金及投資者都持有相關股份。
　　昨日接近破頂的京東集團（０９６１８）回吐５﹒０４％，報３４６﹒６元，為表現最差科
指股。其股價上日抽高逾７﹒７％。
　　恆生科技指數開報８５５９，跌５０點或跌０﹒５９％。恆生指數報２７７１５，升２３點
或升０﹒０９％，主板成交７５﹒４６億元。國企指數報１０８４４，跌５５點或跌０﹒５１％

　　即月期指新報２７６７５，升４４點，低水４１點。即月國指期貨報１０８２８，跌１９點
，低水１６點。即月科指期貨新報８５４７，跌８２點，５５張。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　２２１﹒００元　　　跌３﹒９１％
　　騰訊　　（００７００）　５８０﹒５０元　　　跌２﹒６８％
　　京東集團（０９６１８）　３４６﹒６０元　　　跌５﹒０４％
　　小米　　（０１８１０）　　３４﹒０５元　　　升０﹒４４％
　　美團　　（０３６９０）　３１０﹒００元　　　無升跌

　　阿里健康（００２４１）　　２３﹒１５元　　　無升跌
　　阿里影業（０１０６０）　　　０﹒９４元　　　無升跌
　　高鑫　　（０６８０８）　　　７﹒７０元　　　無升跌
　　眾安在綫（０６０６０）　　３６﹒２０元　　　跌０﹒６９％
　　京東健康（０６６１８）　１４１﹒００元　　　跌０﹒６３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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