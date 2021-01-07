《異動股》紐交所擬再考慮將三大中資電訊商除牌，中移動開插７％

《經濟通通訊社７日專訊》中移動（００９４１）開跌６﹒７５％，報４３﹒５元，失守十

天平均線（４４﹒６６５元）及廿天平均線（４４﹒５７３元）。該股成交約２３２６萬股，主

動沽盤９０％，涉資１０﹒１２億元。

紐交所再度轉軚，表示計劃推進將中國三大電訊商中移動、中電信（００７２８）、中聯通

（００７６２）的ＡＤＲ（美國預託證券）退市。

美國財政部於當地５日向紐交所發出新詳細指引，紐約證交所昨天發表聲明表示「發行人有

權要求對此決定進行評估。」當局亦明確指出，中國三家電訊運營商在遭禁公司之列。

據悉，美國財長努欽此前曾致電紐約證券交易所總裁坎寧安，表示不同意紐交所撤回要求中

國三大電訊商退市的決定。

中資電訊股齊挫，中聯通跌４﹒９８％，報４﹒７７元；中電信跌４﹒９１％，報２﹒１３

元。

現時，恆生指數報２７７１５，升２３點或升０﹒０９％，主板成交７５﹒４６億元。國企

指數報１０８４４，跌５５點或跌０﹒５１％。恆生科技指數報８５５９，跌５０點或跌０﹒５

９％。

即月期指新報２７６７５，升４４點，低水４１點。即月國指期貨報１０８２３，跌２４點

，低水２１點。即月科指期貨新報８５４０，跌８９點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中移動（００９４１） ４３﹒５０元 跌６﹒７５％

中聯通（００７６２） ４﹒７７元 跌４﹒９８％

中電信（００７２８） ２﹒１３元 跌４﹒９１％

鐵塔 （００７８８） １﹒１０元 跌１﹒７９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｐｌ）

