《午市前瞻》美國會遭攻佔影響不大，港股即市消化跌幅證明強勢

《經濟通通訊社７日專訊》美國民主黨奪取參眾兩院控制權，隔晚美股道指造好，帶動今早

亞洲市場氣氛，惟港股窄幅上落為主，其中紐交所再度轉軚，表示推進三大中資電訊股商ＡＤＲ

退市，加上有消息指美國計劃禁止投資者投資騰訊（００７００）及阿里（０９９８８），港股

今日高開低走，科技股領跌，其中騰訊跌逾４％拖累恆指跌逾百點，中午收市恆指報２７５７１

，跌１２０點或跌０﹒４３％，主板成交１２６５﹒４５億元。國企指數報１０７５８，跌１４

１點或跌１﹒３０％。恆生科技指數報８３５５，跌２５４點或跌２﹒９６％。

內地股市造好，上證綜合指數報３５６３，升１２點或升０﹒３７％，成交３１６９﹒０８

億元人民幣。深證成份指數報１５３０８，升１２０點或升０﹒８０％，成交３８９０﹒９６億

元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）升０﹒７１％，報４５２﹒２元；小米（０１８１０）

跌６﹒０５％，報３１﹒８５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅９﹒７７％。友邦（０

１２９９）升２﹒６８％，報９７﹒７元。



＊紐交所再轉軚中資電訊受罪，科技股集體回吐＊



紐約證券交易所再度轉軚，表示計劃推進將中國三大電訊商中移動（００９４１）、中國電

信（００７２８）、中國聯通（００７６２）ＡＤＲ（美國預託證券）退市。三大中資電訊今日

又試回吐，中移動跌６﹒９７％，報４３﹒４元；中電信跌８﹒４８％，報２﹒０５元；中聯通

挫８﹒７６％，報４﹒５８元；鐵塔（００７８８）跌３﹒５７％，報１﹒０８元，以現價計，

該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒９％。

另外，據《華爾街日報》引述消息人士報道，華府擬將阿里巴巴（０９９８８）和騰訊（０

０７００）納入投資黑名單。科技股今日下挫，騰訊跌４﹒４４％，報５７０元；阿里巴巴跌４

﹒１７％，報２２０﹒４元；美團（０３６９０）軟０﹒７１％，報３０７﹒８元；京東集團（

０９６１８）跌４﹒０５％，報３５０﹒２元。

車股有資金追捧，大行大和預計今年吉利（００１７５）實現盈利增長，並提高其銷售目標

，吉利升５﹒８６％，報２８元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒２６％。比亞迪（

０１２１１）升４﹒２％，報２３３元；長汽（０２３３３）升４﹒４７％，報２６﹒８５元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒７６％。華晨（０１１１４）升１﹒６８％，報６﹒

６６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒９９％。美東（０１２６８）跌３﹒１７％

，報２９﹒０５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１０﹒２％。



＊內銀現追捧，港銀現升幅＊



惠譽博華表示，為滿足人民銀行、銀保監之規定，部分銀行可能需要合計釋放近９０００億

的個人住房貸款餘額，惠譽博華認為，銀行通過發行「住宅地產抵押貸款支持證券」調節其個人

住房貸款存量具有可行性。內銀股今日集體抽升，建行（００９３９）升２﹒０８％，報５﹒８

８元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒２６％。工行（０１３９８）漲１﹒４５％，

報４﹒８９元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒６６％。招行（０３９６８）升３﹒

８６％，報５１﹒１元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅８﹒７２％。交通銀行（０３３

２８）升０﹒４８％，報４﹒１９元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２﹒７％。農行（

０１２８８）升０﹒７％，報２﹒８８元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２﹒４９％。

美國十年期國債升破１％，市場憧憬銀行利息收入上揚，港銀股價終現升幅，匯控（０００

０５）升３﹒９８％，報４３﹒１５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒４７％。恆

生（０００１１）升４﹒４８％，報１４４﹒５元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅８﹒

０８％。中銀（０２３８８）升２﹒２８％，報２４﹒６５元。渣打（０２８８８）升７﹒０３

％，報５４﹒０５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒３１％。惟東亞（０００２

３）跌０﹒２３％，報１７元。

比特幣價格突破３７０００美元關口，本港區塊鏈相關股上受捧，雄岸（０１６４７）升４

１﹒６７％，報０﹒５１元，以現價計，該股暫連升６日，累計升幅１３８﹒３２％。ＢＣ科技

（００８６３）升３﹒１５％，報１７﹒０２元；柏能（０１２６３）升１８﹒３７％，報２﹒

９元；歐科雲鏈（０１４９９）升１３﹒１６％，報０﹒４３元，以現價計，該股暫連升２日，

累計升幅１９﹒４４％。火幣科技（０１６１１）升４﹒９３％，報１１﹒９２元，以現價計，

該股暫連升１０日，累計升幅１９１﹒４４％。



＊譚朗蔚：三大電訊商短長線均不宜持有＊



港股近幾日盤中表現反覆，惟最終收市仍能報捷。富昌證劵聯席董事譚朗蔚對《經濟通通訊

社》表示，中國關於平台反壟斷所採取的行動，打壓新經濟股份的升幅，騰訊和阿里或遭納入美

國投資黑名單的消息為板塊更添陰霾，不過，受惠舊經濟股，如內需、體品等升勢，恆指料升勢

持續。他認為，即市能消化跌幅並調頭，是港股強勢的證明；而美國國會遭攻佔預期對港股影響

不大，可先作觀望。他預期，港股上半年目標為３００００點。

譚朗蔚兩年多前曾在個人社交平台發文看淡中國三大電訊商。他最新指出，市場資金輪動很

少會帶動它們抽升，如今加上除牌問題更為困擾，因此不值博；長線而言中國政府提倡提速降費

，三間公司收益亦會減少。（ｎｓ、ｕｌ）

