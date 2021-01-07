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即市新聞

07/01/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入１５２﹒６億人幣，買騰訊中移動沽小米吉利

　　《經濟通通訊社７日專訊》市場憂美國加大對中國科技龍頭施壓，港股六連升後今日反覆向
下。恆指高開２３點，開市後表現反覆，曾升６０點，見２７７５２點，之後沽壓現。Ａ股下午
曾回軟，加上中資電訊股、科技股下挫，拖累港股跌穿上午低位，曾挫２３４點，見２７４５７
點，尾段跌幅收窄。恆指收報２７５４８點，跌１４３點或０﹒５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１５２﹒６億元人民幣，增加１７﹒１％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、思摩爾國際（０６９６９）；
淨賣出最多的依次是小米集團（０１８１０）、吉利汽車（００１７５）、比亞迪股份
（０１２１１）。
　　主板成交２２７８﹒２３億元增加４﹒４％。其中港股通成交５８９﹒６億元，佔總成交
２５﹒９％。

＊北水續掃騰訊，淨流入近４７億元＊

　　美國據報考慮禁買阿里巴巴及騰訊股份，騰訊控股跌４﹒６９％報５６８﹒５元，北水淨買
入４６﹒７億元。
　　紐交所再轉軚，維持三大電訊股除牌決定，中移動跌７﹒１８％報４３﹒３元，北水淨買入
４０﹒１億元。
　　思摩爾國際跌７﹒１％報６０﹒２元，北水淨買入１２﹒７億元。
　　小米集團跌５﹒６％報３２元，北水淨賣出７﹒６億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　４６﹒６５
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　４０﹒１１
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　１２﹒７０
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　　９﹒４０
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　８﹒６１

　　淨沽出最多港股：
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－７﹒５８
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　－１﹒００
　　比亞迪股份　　　（０１２１１）　　　　　－０﹒６７
　　贛鋒鋰業　　　　（０１７７２）　　　　　－０﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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