《美元走勢－羅明立》美元短期或反彈，宜候高做空

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０３﹒３８ １０２﹒９５ １０３﹒３５

歐元╱美元 １﹒２３４４ １﹒２３０７ １﹒２３１２

英鎊╱美元 １﹒３６３３ １﹒３５６５ １﹒３５８７

美元╱瑞郎 ０﹒８８０５ ０﹒８７７４ ０﹒８７９５

美元╱港元 ７﹒７５３３ ７﹒７５２３ ７﹒７５２８

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《美元走勢》美聯儲上月會議紀錄顯示，委員一致決定維持買債計畫不變，直至經濟取得實

質進展。不過，局方對於是否購入更多長期國債，持保守態度，認為需要視乎接種新冠疫苗是否

有效令經濟迅速復原。由於，美聯儲沒有計劃增加買債，兼且拜登上場可能會增加發債，美國

１０年國債收益率升穿１厘。

數據方面，美國去年１２月人力資源服務公司（ＡＤＰ）私人職位意外大幅減少１２﹒３萬

個，遠遜於市場預期的增加７﹒５萬。美匯指數下試８９低位後略為喘定，美國參議院補選兩個

議席由民主黨奪得，令民主黨可以全面執政，推出大型開支計劃，預料會利淡美元中線走勢，但

短期有反彈可能，宜候高做空。

日本１２月Ｍａｒｋｉｔ服務業ＰＭＩ由４７﹒２升至４７﹒７；同期，Ｍａｒｋｉｔ綜合

ＰＭＩ則由４８升至４８﹒５。不過，日本１２月家庭消費者信心指數則為３１﹒８，低於預期

的３２﹒３及１１月份的３３﹒７。日本政府計劃再頒布緊急事態宣言以抑制疫情，經濟預料會

進一步受挫。技術走勢方面，美元兌日圓下行情況未變，１０４﹒００及１０４﹒８０是上方兩

大阻力，可以１０５作中線好淡分水嶺。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２２９０ １﹒２４００ １﹒２２４０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

