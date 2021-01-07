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即市新聞

07/01/2021 16:12

《美元走勢－羅明立》美元短期或反彈，宜候高做空

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒３８　　　１０２﹒９５　　　１０３﹒３５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２３４４　　　１﹒２３０７　　　１﹒２３１２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３６３３　　　１﹒３５６５　　　１﹒３５８７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８０５　　　０﹒８７７４　　　０﹒８７９５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３３　　　７﹒７５２３　　　７﹒７５２８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美聯儲上月會議紀錄顯示，委員一致決定維持買債計畫不變，直至經濟取得實
質進展。不過，局方對於是否購入更多長期國債，持保守態度，認為需要視乎接種新冠疫苗是否
有效令經濟迅速復原。由於，美聯儲沒有計劃增加買債，兼且拜登上場可能會增加發債，美國
１０年國債收益率升穿１厘。
　　數據方面，美國去年１２月人力資源服務公司（ＡＤＰ）私人職位意外大幅減少１２﹒３萬
個，遠遜於市場預期的增加７﹒５萬。美匯指數下試８９低位後略為喘定，美國參議院補選兩個
議席由民主黨奪得，令民主黨可以全面執政，推出大型開支計劃，預料會利淡美元中線走勢，但
短期有反彈可能，宜候高做空。
　　日本１２月Ｍａｒｋｉｔ服務業ＰＭＩ由４７﹒２升至４７﹒７；同期，Ｍａｒｋｉｔ綜合
ＰＭＩ則由４８升至４８﹒５。不過，日本１２月家庭消費者信心指數則為３１﹒８，低於預期
的３２﹒３及１１月份的３３﹒７。日本政府計劃再頒布緊急事態宣言以抑制疫情，經濟預料會
進一步受挫。技術走勢方面，美元兌日圓下行情況未變，１０４﹒００及１０４﹒８０是上方兩
大阻力，可以１０５作中線好淡分水嶺。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒２２９０　　　１﹒２４００　　　１﹒２２４０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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