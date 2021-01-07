【土地共享】黃偉綸：計劃約十項目涉前期交流，至今未有正式申請

政府去年推出土地共享先導計劃，至今大半年，發展局局長黃偉綸昨（６日）回覆立法會查
詢時透露，至今未接獲正式申請，不過大約有１０個處於前期交流涉及具備初步發展建議的項目
，個別項目大概有千多至幾千個單位不等。
當局在去年５月推出土地共享先導計劃，由發展商提交申請，向政府提交方案增加地積比建
屋，新增的樓面須撥出７成作公營房屋，餘下則為私人住宅。《香港經濟日報》
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