【國安立法】警搜屋揭胡志偉未交出旅遊證件，違法庭指令

《經濟通通訊社７日專訊》民主黨前主席胡志偉因早前被控的非法集結案，未有按法庭指令
把所有旅遊證件交出，今午將解往西九龍法院應訊。國安處昨晨採取拘捕行動時，在胡志偉住所
檢出其他旅遊證件而揭發他違令。
胡志偉被控去年６月３０日在中環終審法院外非法煽惑其他身份不詳的人在無合法權限或合
理辯解的情況下，明知而參與一個屬未經批准集結的公眾遊行。（ｃｗ）（ｚｚ）
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