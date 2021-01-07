【國安立法】警搜屋揭胡志偉未交出旅遊證件，違法庭指令

《經濟通通訊社７日專訊》民主黨前主席胡志偉因早前被控的非法集結案，未有按法庭指令

把所有旅遊證件交出，今午將解往西九龍法院應訊。國安處昨晨採取拘捕行動時，在胡志偉住所

檢出其他旅遊證件而揭發他違令。

胡志偉被控去年６月３０日在中環終審法院外非法煽惑其他身份不詳的人在無合法權限或合

理辯解的情況下，明知而參與一個屬未經批准集結的公眾遊行。（ｃｗ）（ｚｚ）

