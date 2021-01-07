【交通消息】港鐵：東鐵線列車服務逐步回復正常

《經濟通通訊社７日專訊》港鐵公司（０００６６）公布，在上水站附近路軌範圍內的人士

已被移走，東鐵線列車服務逐步回復正常。

港鐵早前表示，東鐵線上水站有人誤闖路軌範圍，粉嶺站至羅湖及落馬洲站來回方向列車服

務暫停，紅磡站至大埔墟站每７分鐘一班、紅磡站至粉嶺站１２分鐘一班列車。（ｃｌ）

