【紓困措施】新一批保就業工資補貼５﹒６億，涉逾１３００名僱主

《經濟通通訊社７日專訊》「保就業」計劃秘書處公布新一批「保就業」計劃領取第二期工

資補貼的僱主名單，涉及超過１３００名僱主，發放工資補貼額約５﹒６億元（涵蓋２０２０年

９－１１月）及承諾受薪僱員人數約２﹒７萬人。（ｃｌ）

