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07/01/2021 17:18

傳李小加擬加入，香港數字資產交易所創辦人闢謠指報道不實

　　《經濟通通訊社７日專訊》內地《證券時報》報道，港交所（００３８８）前行政總裁李小
加或加盟「香港數字資產交易所」（ＨＫｂｉｔＥＸ），而近期亦有多名港交所前高層加入該機
構。不過，《證券時報》其後刪除相關報道。
　　ＨＫｂｉｔＥＸ創辦人兼行政總裁高寒在社交媒體闢謠指，近期媒體不實報道，純屬無中生
有。（ｓｋ）

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