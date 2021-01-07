傳李小加擬加入，香港數字資產交易所創辦人闢謠指報道不實

《經濟通通訊社７日專訊》內地《證券時報》報道，港交所（００３８８）前行政總裁李小

加或加盟「香港數字資產交易所」（ＨＫｂｉｔＥＸ），而近期亦有多名港交所前高層加入該機

構。不過，《證券時報》其後刪除相關報道。

ＨＫｂｉｔＥＸ創辦人兼行政總裁高寒在社交媒體闢謠指，近期媒體不實報道，純屬無中生

有。（ｓｋ）

