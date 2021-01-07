【夜期時段】即月期指最新報２７５２５點，跌１８點，低水２４點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７５３０點，跌１３點，低水１９

點，最新報２７５２５點，跌１８點，低水２４點，合約成交２６２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０７７１點，跌１８點，低水２６點，最新報１０７８１

點，跌８點，低水１６點，合約成交１８１張。

