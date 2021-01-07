【企業盈喜】恒大物業料去年錄得股東應分配利潤大增至２６億人幣

《經濟通通訊社７日專訊》恆大物業（０６６６６）公布，預期集團於截至２０２０年１２

月３１日止年度，錄得之股東應分配利潤約２６億人民幣，較去年同期大幅上升，淨利潤及股東

應分配利潤預期均為去年２﹒８倍左右。

淨利潤大幅增長主要由於相關期間集團物業在管服務面積、非業主增值服務和社區增值服務

實現大幅增長，以及集團積極採取標準化運營和智能化建設，降本增效的成效非常顯著。

（ｂｎ）

