《經濟通通訊社７日專訊》恆大物業（０６６６６）公布，預期集團於截至２０２０年１２
月３１日止年度，錄得之股東應分配利潤約２６億人民幣，較去年同期大幅上升，淨利潤及股東
應分配利潤預期均為去年２﹒８倍左右。
淨利潤大幅增長主要由於相關期間集團物業在管服務面積、非業主增值服務和社區增值服務
實現大幅增長，以及集團積極採取標準化運營和智能化建設，降本增效的成效非常顯著。
（ｂｎ）
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07/01/2021 16:37
【企業盈喜】恒大物業料去年錄得股東應分配利潤大增至２６億人幣
《經濟通通訊社７日專訊》恆大物業（０６６６６）公布，預期集團於截至２０２０年１２
月３１日止年度，錄得之股東應分配利潤約２６億人民幣，較去年同期大幅上升，淨利潤及股東
應分配利潤預期均為去年２﹒８倍左右。
淨利潤大幅增長主要由於相關期間集團物業在管服務面積、非業主增值服務和社區增值服務
實現大幅增長，以及集團積極採取標準化運營和智能化建設，降本增效的成效非常顯著。
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