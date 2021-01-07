【佔領國會】雷鼎鳴：佔領國會打擊美國軟實力，拜登上台需療傷

《經濟通通訊社記者張可怡７日報道》美國國會美國東岸時間周三下午１時（香港周四凌晨

２時）召開參眾兩院聯席會議，確認１２月的選舉人團投票結果。不過，有共和黨議員對選舉結

果提出抗議，會議開始不久更有數以千計示威者在國會大廈外示威，其中幾十人突破警方防線闖

進國會大廈以至議事廳內，令會議被逼暫停，直到傍晚時分，國會警衞官歐文（Ｐａｕｌ

Ｉｒｖｉｎｇ）宣布國會大廈內清場完成，恢復安全，歷時近四小時的混亂才告一段落。

香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴在《經濟通》ｈｏｔ ｔａｌｋ １點鐘

節目上表示，今次的示威活動顯然和特朗普在社交媒體的煽動言論有關，事件將打擊美國「軟實

力」，令人懷疑當地的民主選擇制度，相信拜登上台後需花一些氣力為美國療傷。



＊特朗普煽動示威，輿論批評暴力＊



這次的示威活動令一名特朗普女支持者在國會大廈內中槍死亡。路透社引述華盛頓警方指，

另有３人喪生，以及５２人被捕。雷鼎鳴批評特朗普煽動支持者示威，是周三佔領國會等連串暴

力事件的根源。他又指，不少美國網民在Ｔｗｉｔｔｅｒ留言，直指這件事是「新香港」，提醒

２０１９年７月的反修例風波，亦有示威者攻入立法會，美國政客和輿論界一面倒批評暴力行為

。

雷鼎鳴又指，今次的佔領國會將打擊美國在國際上的「軟實力」，這次本應是正常的選舉，

卻充份顯示了特朗普輸打贏要，不願下台，然而支持特朗普的選民有７０００多萬人，令人懷疑

社會出現問題，事實亦證明民主選舉制度出現不理想的局面，人們對美國制度起戒心，對美國國

力帶來負面影響。雷鼎鳴相信拜登上場後要花相當大的氣力療傷。



＊民主黨控制參眾兩院，國會失制衡＊



美國國會進入緊急封鎖狀態的同時，佐治亞州參議院決選結果出爐，總統當選人拜登所在的

民主黨贏下兩席，這意味著民主黨在接下來的兩年將控制白宮及國會參眾兩院。雷鼎鳴認為對美

國來說是不利的現象，當白宮和參眾兩院都由民主黨控制，將失去制衡作用。他又指，為民主黨

推行的政策未必對美國有利，以經濟政策為例，拜登喜歡派錢，將對長遠美國的財策不利。

