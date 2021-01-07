《小傳日記》話唔踢又踢，電訊跌眼鏡，終止六連升，魚缸唔起勁

《小傳日記》早一排魚缸連升又連陽，今日終於畀班淡軍回一回氣，因為花旗國又再反口，

計劃緊將中資電訊ＡＤＲ踢出「孖屐」，加上又話要禁止當地投資者入手ＱＱ（００７００）同

阿里（０９９８８），今日魚缸高開低收，中資電訊佬跌到一仆一碌，好在近期１０年期國孳息

率回升１厘，港銀股價彈一彈撐住個市，尾市魚缸跌幅收窄，收報２７５４８，跌１４３點或跌

逾半巴仙，主板成交增逾４巴仙至２２７８﹒２３億銀。國企指數報１０７９６，跌１０３點或

跌近１巴仙。恆生科技指數報８４００，跌２０８點或逾２巴仙。

神州Ａ場就隨外圍造好，上證綜合指數報３５７６，升２５點或近１巴仙；深證成份指數報

１５３５６，升１６８點或逾１巴仙。兩市全日成交連續第四日破萬億，今日錄得１２１６５億

銀人仔成交，按日增加４﹒２巴仙。

大隻藍戰士方面，生發發（００３８８）回吐逾１巴仙，報４４３銀；ＡＩＡ（０１２９９

）抽高逾２巴仙，報９７﹒１５銀；小米（０１８１０）急瀉逾６巴仙，報３２銀；蒙牛（０２

３１９）跌近１巴仙，報５１﹒５銀；藥明（０２２６９）挫逾３巴仙，報９４﹒９５銀。



＊利率或向上港銀正發亮；資金要換馬內銀笑哈哈＊



今日本地銀號起哄抽高，推斷原因除咗係行業本身要追落後，隨花旗國嘅攻勢由電訊佬漫延

到對付ＱＱ同阿里，孖屐要搵避風港；另一可能係美國１０年期國債孳息率升破一厘，係舊年３

月疫情爆發以嚟首次，反映市場預料利率向上的憧憬，有利銀號淨息差。大象（００００５）踼

高近５巴仙，報４３﹒４銀；恆生（０００１１）跳高近５巴仙，報１４４﹒８銀；東亞（００

０２３）微跳３格，報１７﹒１銀；中銀（０２３８８）鏟高近３巴仙，報２４﹒８銀；渣打（

０２８８８）炒高近７巴仙，報５４銀。

內銀同樣表現亦唔錯，工行（０１３９８）踼高近２巴仙，報４﹒９１銀；建行（００９３

９）跳高逾２巴仙，報５﹒８８銀；交行（０３３２８）輕跳近１巴仙，報４﹒２銀；招行（０

３９６８）炒高逾６巴仙，報５２﹒２銀。有基金經理分析，神州基金由高估值嘅股份換馬至低

估值板塊，藉以鎖定利潤，有利內銀個價向上。



＊紐交所扭擰電訊佬無剩，華府禁投資阿里係咁先＊



紐交所本來就話唔再將神洲三大電訊商除牌，不過扭扭擰擰下又話計劃推進將中移動（００

９４１）、中電信（００７２８）、中聯通（００７６２）的ＡＤＲ（美國預託證券）退市。聽

講係因為財長努欽打電話比紐交所總裁坎寧安，話唔同意紐交所之前突然撤回決定。三隻電訊佬

當然無一幸免，一齊跳水。中聯通插最多，唔見逾１１巴仙，報４﹒４５銀，中移動插低逾７巴

仙，報４３﹒３銀、而中電信蒸發逾９巴仙，收報２﹒０３銀。

一波未平，一波又起。華府呢頭又話計劃將阿里巴巴（０９９８８）同ＱＱ（００７００）

納入投資黑名單，雖然仲有變數，不過都嚇親唔少缸友。ＡＴＭＸＪ齊齊插水。ＱＱ瀉近５巴仙

，報５６８﹒５銀、阿里瀉４巴仙，報２２１銀、小米（０１８１０）連跌２日，今日再撻低近

６巴仙，報３２銀；美團（０３６９０）跌近１巴仙，報３０８銀，京東（０９６１８）跣低近

４巴仙，報３５１銀。



＊銷量錄增長車佬繼續揚，憂鋼鐵供應資源佬精靈＊



有人歡喜有人愁。中汽協會預估汽車行業銷量環比增長及同比增長，今日車股繼續升。長汽

（０２３３３）最叻仔，連升２日今日創新高至２８﹒１５銀，抽高一成。花旗話唱好吉利（０

０１７５）他屐４１銀，吉利不負期望連升２日，上揚逾５巴仙，報２７﹒８銀。比亞迪（０１

２１１）飆升逾５巴仙，報２３５﹒２銀，華晨（０１１１４）收報６﹒７銀，升逾２巴仙，耐

世特（０１３１６）踢起逾４巴仙，報７﹒９銀。

河北爆發新型冠狀病毒疫情，神洲鋼鐵大省，大家都好關注會唔會影響鋼鐵供應，資源佬梗

伙乘機飛起。彈最高係鞍鋼（００３４７），飛高逾一成，報３﹒５２銀，中鋁（０２６００）

抽高逾８巴仙，報３﹒０７銀，洛鉬（０３９９３）揚升逾７巴仙，報６銀，馬鋼（００３２３

）升起逾６巴升，報２﹒３６０銀。請請！



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