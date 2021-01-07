《真知灼見－溫灼培》提防調整出現

《真知灼見》按筆者觀察，從日線圖所見，不少外幣又或環球股票指數，其１４天相對強弱

指數均呈現超買入情況。這包括澳紐元、歐元、人民幣、恆指及Ａ股指數等。至於日經及道指雖

未見呈現技術性超買，但其水平卻分別靠近自１９９０年高及已達至歷史高位。反觀周線圖，以

１４周相對強弱指數作衡量，道指、澳紐元、人民幣、日經等均呈現超買入情況。明顯單從圖表

或技術走勢分析觀察，似乎整體金融市場正蘊讓著一個調整。

筆者不是一個技術派，不會單從技術因素衡量市場走勢。但從近期一些市場因素變化，也使

筆者擔心一個較顯著的調整正在蘊讓中。首先要強調，以現時環球超寬鬆的貨幣政策環境，加上

疫苗面世，筆者長遠仍是看好環球股市及外幣前景，惟近期歐美疫情的變化卻不得不使筆者憂慮

。



＊疫情及疫苗相繼出現壞消息＊



疫苗面世是否真能解決疫情，在這問題上似乎開始使市場感質疑。尤其留意到早於去年１２

月初便為其國民接種疫苗的英國，最近仍需宣布封城封關。在紐約，也有人感染到變種的新冠病

毒。換言之，變種病毒已開始擴散到美國。在葡萄牙，有女醫護接種美國一款疫苗後，在無症狀

下兩天後身亡，令人增添對疫苗的不信任。由於先前市場炒疫苗消息及炒拜登政府料將推出大形

救經濟方案等，已把一眾環球股市及外幣，當中尤以商品貨幣推升了不少。現在疫情及疫苗相繼

出現壞消息，資產價格若要作出調整也是理所當然吧！



＊美國國債息升不利風險資產＊



還有一點不得不關注，近日美國具指標性的１０年債息飈升了不少，並更突破１厘的關口，

今天（７日）執筆時報１﹒０６％。美債息升會推升美企發債成本，也會使投資者棄股轉債。所

以債息升可視為不利風險資產。

至於美債息升相信主要是反映市場對通脹的憂慮。面對聯儲局的超寬鬆政策，市場擔心倘再

加上拜登大派銀紙，將為美國帶來嚴重通脹，這解釋債息急攀升的原因。先前，市場把拜登或即

將推出救經濟方案，當中良好的預期反映了在資產價格上，現相信是時候把有關政策的副作用（

債息上升）也一併反映。

最後，美國拜登政府即將於本月２０日上台，新政府上台政策上始終會有一定轉變，料這也

多少會為市場帶來震盪，並成為市場調整藉口。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

