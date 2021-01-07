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即市新聞

07/01/2021 15:27

【佔領國會】景順：美仍可能再出現社會衝突，短期或影響美國市場

　　《環富通基金頻道７日專訊》景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發表評論指，
財政刺激措施有望加強，提振美國和亞洲股市，而預期周期性、價值和細價股應在２０２１年跑
贏重磅股。

＊美仍可能再出現社會衝突，短期或影響美國市場＊

　　美國民主黨取得佐治亞州兩席參議院議席，使民主黨可掌控參眾兩院，掀起「藍色浪潮」，
讓當選美國總統的拜登能獲得更多支持來推動他的議程。
　　財政刺激措施有望加強，這將提振美國和亞洲股市。
　　美國仍可能出現進一步的社會衝突，類似於昨日（６日）示威者包圍美國國會大樓般，而這
可能在短期內影響美國市場。

＊投資啟示＊

　　新的美國國會形勢進一步加強了他的論點，即由於估值追落後和預期今年會有更多的財政刺
激措施，周期性、價值和細價股應在２０２１年跑贏重磅股。
　　由於預期企業稅率會提高及面對更加嚴格的監管要求，科技股可能會在短期內跑輸大市。
　　新一輪刺激方案最有可能排在議程首位，以幫助在最近的經濟援助計劃中被忽略的各州和市
政府，並把直接支付額提高到每人２０００美元，及擴大失業救濟金。
　　由於美國經濟復甦仍將步履蹣跚，在短期內他不認為有任何誘因推使國會提高企業稅來補助
刺激措施。
　　這些進一步的刺激措施應為美國經濟注入急需的強心針，一方面提振股票價格，但同時亦使
不斷擴張的財政債務百上加斤，給美元造成壓力並導致孳息率上升。
　　在美國民主黨全面領導下意味著將會有額外的財政刺激措施推出，這對亞洲的經濟和市場有
利。亞太地區以出口為導向的經濟體最容易受到周期性因素的影響，並且相對於全球同儕而言受
益較大。（ｈｏ）

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