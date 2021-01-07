【佔領國會】景順：美仍可能再出現社會衝突，短期或影響美國市場

《環富通基金頻道７日專訊》景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發表評論指，

財政刺激措施有望加強，提振美國和亞洲股市，而預期周期性、價值和細價股應在２０２１年跑

贏重磅股。



＊美仍可能再出現社會衝突，短期或影響美國市場＊



美國民主黨取得佐治亞州兩席參議院議席，使民主黨可掌控參眾兩院，掀起「藍色浪潮」，

讓當選美國總統的拜登能獲得更多支持來推動他的議程。

財政刺激措施有望加強，這將提振美國和亞洲股市。

美國仍可能出現進一步的社會衝突，類似於昨日（６日）示威者包圍美國國會大樓般，而這

可能在短期內影響美國市場。



＊投資啟示＊



新的美國國會形勢進一步加強了他的論點，即由於估值追落後和預期今年會有更多的財政刺

激措施，周期性、價值和細價股應在２０２１年跑贏重磅股。

由於預期企業稅率會提高及面對更加嚴格的監管要求，科技股可能會在短期內跑輸大市。

新一輪刺激方案最有可能排在議程首位，以幫助在最近的經濟援助計劃中被忽略的各州和市

政府，並把直接支付額提高到每人２０００美元，及擴大失業救濟金。

由於美國經濟復甦仍將步履蹣跚，在短期內他不認為有任何誘因推使國會提高企業稅來補助

刺激措施。

這些進一步的刺激措施應為美國經濟注入急需的強心針，一方面提振股票價格，但同時亦使

不斷擴張的財政債務百上加斤，給美元造成壓力並導致孳息率上升。

在美國民主黨全面領導下意味著將會有額外的財政刺激措施推出，這對亞洲的經濟和市場有

利。亞太地區以出口為導向的經濟體最容易受到周期性因素的影響，並且相對於全球同儕而言受

益較大。（ｈｏ）

