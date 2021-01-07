港股終止六連升收跌１４３點報２７５４８點，科指回吐逾２００點

《經濟通通訊社７日專訊》美國民主黨奪取參眾兩院控制權，刺激美國道指破頂，惟大批特

朗普支持者衝擊美國國會，令美股升幅收窄。港股今早高開２３點報２７７１５點後，在紐交所

表示再考慮剔除三大中資電訊股，加上有傳華府計劃將騰訊（００７００）及阿里

（０９９８８）納入投資黑名單，拖累大市氣氛，港股高開低走，半日收跌１２０點報

２７５７１點。

午後初段港股跌勢加劇，低見２７４５７點，由中資電訊股及科網股領跌，聯通

（００７６２）更插逾一成一，全日收報４﹒４５元，為表現最差藍籌。惟港銀及個別汽車股支

撐大市，更於尾盤擴大升幅，吉利（００１７５）全日揚逾５％，報２７﹒８元，為表現最佳藍

籌，支撐大市。由於拜登成為下任美國總統不確定因素消除，美股期貨升近１％，恆指跌幅曾顯

著收窄至數十點。惟最終港股收報２７５４８點，跌１４３點或跌０﹒５２％，終止六連升，全

日主板成交２２７８﹒２３億元升逾４％。國指報１０７９６點，跌１０３點或跌０﹒９５％。

科指昨破頂今回吐２０８點，跌幅為２﹒４２％，報８４００點，其中心動（０２４００）插跌

近９％，報５０元，為最差成分股。

內地股市齊漲，上證綜指報３５７６，升２５點或升０﹒７１％，深證成指報１５３５６，

升１６８點或升１﹒１１％；兩市全日成交連續第四日破萬億，今日錄得１２１６５億元人幣增

加４﹒２％。

重磅股方面，友邦（０１２９９）逆市破頂高見９８﹒８８元，收升２﹒１％，報

９７﹒１５元；內媒一度報道，港交所（００３８８）多位前高管創辦香港數字資產交易所，據

悉前行政總裁李小加亦可能加入，惟報道其後被刪除，港交所全日軟１﹒３４％，報４４３元；

小米（０１８１０）全日挫５﹒６％，報３２元，連跌２日累計跌幅９﹒３５％。



＊華府或禁投資，阿里騰訊齊跌約４％＊



據《華爾街日報》引述消息人士報道，華府擬將阿里巴巴和騰訊納入投資黑名單，兩間科網

巨企市值合計逾１﹒３萬億美元，有不少美國基金及投資者都持有相關股份，消息拖累科技股今

日下挫。即使騰訊雲首次在中部地區落地建設創新中心，騰訊仍插４﹒６９％，報５６８﹒５元

；阿里挫３﹒９１％，報２２１元；京東（０９６１８）跌３﹒８４％，報３５１元；美團

（０３６９０）軟０﹒６５％，報３０８元。

紐交所再度反口，表示計劃推進將中國三大電訊商中移動（００９４１）、中電信

（００７２８）、聯通的ＡＤＲ退市，標普道瓊斯指數公司亦轉軚表示，將剔除中國三大電訊商

的ＡＤＲ。富瑞料消息短期令三間中資電訊商股價受壓，惟低估值會吸引非在美投資者。三大中

資電訊股大幅回吐，中移動挫７﹒１８％報４３﹒３元，中電信插９﹒３８％報２﹒０３元，聯

通蒸發１１﹒３５％，報４﹒４５元；鐵塔（００７８８）跌１﹒７９％，報１﹒１元。

惠譽博華表示，為滿足人行及銀保監之規定，部分銀行或需釋放近９０００億的個人住房貸

款餘額，該行認為，銀行通過發行「住宅地產抵押貸款支持證券」調節其個人住房貸款存量具有

可行性，內銀股抽升。招行（０３９６８）飆６﹒１％，報５２﹒２元；建行（００９３９）揚

２﹒０８％，報５﹒８８元；工行（０１３９８）漲１﹒８７％，報４﹒９１元；中信行

（００９９８）升１﹒２％，報３﹒３６元。

美國十年期國債孳息率昨升破一厘，創去年疫情大爆發的３月以來新高，現穩守一厘以上，

市場憧憬銀行利息收入上揚，港銀股齊揚。匯控（００００５）升４﹒５８％，報４３﹒４元；

恆生（０００１１）揚４﹒７％，報１４４﹒８元；中銀（０２３８８）漲２﹒９％，報

２４﹒８元；東亞（０００２３）微升０﹒３５％，報１７﹒１元；渣打（０２８８８）飆

６﹒９３％，報５４元。



＊上月汽車行業銷量報捷，吉利飆半成＊



中汽協預計，去年１２月汽車行業銷量完成２８０﹒２萬輛，按月增長１﹒２％，按年上升

５﹒４％，美銀上調乘用車銷售增長預測至１１％。車股受捧，吉利去年１２月總銷量按年增長

１９％，美銀料吉利毛利率擴大，升其目標價近四成至３２﹒１元，曾高見２８﹒５元創近三年

高，收升５﹒１％，報２７﹒８元；長汽（０２３３３）飆９﹒５３％，報２８﹒１５元創新高

；東風（００４８９）盤中創逾兩年半高，收漲２﹒０７％，報９﹒３７元；比亞迪

（０１２１１）揚５﹒１９％，報２３５﹒２元；惟恆大汽車（００７０８）跌２﹒４１％，報

２８﹒３元。

由於上周油存錄８月以來最大跌幅，大減８００萬桶至４﹒８５５億桶，帶動市場憧憬油需

擴大，油價於周三揚至去年２月以來高位，中石化（００３８６）揚２﹒２％，報３﹒７２元；

富瑞指，美國海外資產控制辦公室對紐交所未對中海油（００８８３）啟動除牌感疑惑，中海油

跌１﹒４９％，報７﹒２５元；中石油（００８５７）無升跌，報２﹒４５元；中海油服

（０２８８３）飆５﹒７６％，報７﹒８９元，連升６日累計升逾兩成；中油服（０１０３３）

軟２﹒９％，報０﹒６７元。

美國現藍浪熱潮，隔晚美股多隻新能源板塊造好，本港光伏股齊漲。大和上調福萊特

（０６８６５）一成三目標，表示產能增加將繼續令玻璃毛利率高企，今日飆９﹒７４％，報

３７﹒７５元；信義能源（０３８６８）同向系信義光能（００９６８）收購太陽能發電場項目

，今日齊創上市新高，信義能源收揚９﹒３１％，報５﹒９９元；信義光能漲７﹒４６％，報

２１﹒６元。另外，信義玻璃（００８６８）收購中國玻璃（０３３００）獲市監總局授予反壟

斷審批，中玻抽升９﹒２８％，報１﹒０６元；信義玻璃走上０﹒７％，報２１﹒６元；保利協

鑫（０３８００）暴升２０﹒６６％，報１﹒４６元。（ｐｌ）

