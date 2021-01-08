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即市新聞

08/01/2021 13:55

《缸邊麗評－熊麗萍》避開美國風眼，專注國策受惠股

　　《缸邊麗評》三大中資電訊股美國存託股票（ＡＤＳ）在紐交所「搖擺不定」下，最終仍難
逃除牌命運，而ＭＳＣＩ亦於今日（８日）收市後將中國移動（００９４１）、中國聯通
（００７６２）及中國電信（００７２８）剔除於指數成分股，今早開市相關股份再度受壓。另
邊廂，目前又傳聞美國的「禁股令」將擴大至騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８），
又有指美國政府計劃將今年１１月１１日前停止購買被列入黑名單企業的證券，改為完全剝離企
業相關資產；具體究竟如何，目前仍是消息滿天飛。與其繼續和美國政治「捉迷藏」，倒不如專
注在中央政策支持及行業透明度較高的股份找機會。
　
＊騰訊吼價分段買＊
　
　　究竟，特朗普近期簽署的多項行政命令，其中亦巳包括禁止美國與８家中資支付平台進行交
易，由於目前仍有４５日才正式生效，這些行政命令將如何落實，執行上又會否出現紐交所對除
牌是否涵蓋３間電訊集團在港上市公司的不同演繹，則有待拜登上場後又會否有改變。因此，現
階段買入上述「不明朗」股份的風險頗高，想入市一博，只能短線。ＡＴＭＸＪ五大股份當中，
筆者認為騰訊為中長線之選，５５０元以下分段買；小米則可趁調整買。
　
＊內需消費選龍頭＊
　
　　至於今年投資焦點，筆者早前在本欄推介的光伏及風力發電板塊走勢強勁，股價有波幅，但
每次調整也是買入機會。航運及物流股的投資策略亦不變。
　　內需消費股的投資變數較細。這些股份不但非美國針對或制裁對象，而且是中央政府支持內
需消費的受惠者，而產品價格、銷售的數字也較透明及較易掌握，只要估值並非遠高於同業水平
，仍可繼續選取強者。除了一直推介的蒙牛乳業（０２３１８）、吉利（００１７５）及比亞迪
（０１２１１）之外；海爾智家（０６６９０）、藍月亮（０６９９３），以及體育用品股滔搏
（０６１１０）、安踏（０２０２０）、波司登（０３９９８）仍可吸納。
《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》

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