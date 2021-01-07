《鍾之日記》美制裁緊追不放，中資電訊再沉淪

《鍾之日記》１月７日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國「國會淪陷」，周三（６日）召開聯席會議，確認各州選舉人投票結果，引發國會外數

以千計的美國總統特朗普支持者集會，特朗普強調永遠不承認連任失敗，部分抗議者闖入國會，

令選舉人票認證程序中斷，並發生衝突，截至目前已經有４人在暴力示威活動中死亡。

事件震撼市場，美股升幅收窄。香江魚缸今早小幅高開２３點，紐交所要表示要剔除三大中

資電訊股，傳華府計劃將騰訊（００７００）及阿里（０９９８８）納入投資黑名單，抑制恆指

升勢，午後跌勢加劇，最終收報２７５４８點，跌１４３點或跌０﹒５２％，終止六連升，全日

主板成交２２７８﹒２３億元升逾４％。



＊Ａ場六連揚，惟互聯網及軟件板塊急瀉＊



滬深股市則繼續走上尋頂之路，滬綜指儘管午後一度倒跌，但在多個板塊升幅顯著放大後，

指數在全日最高位收市，收升０﹒７１％，報３５７６﹒２點，快將逼近２００８年１月創下的

高位，目前已連續見到六枝陽燭。不過，遭美制裁陰霾下，互聯網及軟件板塊急瀉，中小創新指

挫２﹒０２％，科創５０指數更瀉２﹒３４％。

至於近日創下１３年新高的滬深３００，今日再漲１﹒７７％破頂，報５５１３﹒６６點。

兩市全日成交連續第四日破萬億，今日錄得１２１６５億元人民幣成交，按日增４﹒２％。

惟值得留意的是，跨年後資金池收縮，四日內人行共回籠５１００億元人民幣資金。



＊美制裁浪接浪，終瞄準互聯網巨頭＊



紐交所再度轉軚，將繼續推進中國三大電訊商中國移動（００９４１）、中國電信

（００７２８）、中國聯通（００７６２）ＡＤＲ退市的計劃。美國財政部外國資產控制辦公室

此前向紐交所發出新詳細指引，指引中明確指出，中國三家電訊運營商在遭禁公司之列。事件戲

劇性變化，令股民坐了一趟過山車，電訊三巨頭全線重挫，中聯通全日暴跌１１﹒４％，為表現

最差藍籌，中國電信挫９﹒４％，中移動跌７﹒２％。

美國總統特朗普距離下台還有數周，但對中國的制裁措施卻陸續有來。外電引述消息人士稱

，華府擬將阿里和騰訊納入投資黑名單。消息指，將阿里及騰訊納入投資黑名單的計劃仍在審議

中，目前通過如否仍存變數，因當局正研究相關決定對美國金融市場的影響，兩間科網巨企市值

合計逾１﹒３萬億美元，有不少美國基金及投資者都持有相關股份。中國外交部對此表示，美方

的行為是在所謂的自由市場經濟和公平競爭問題上赤裸裸的雙重標準，非常虛偽。

騰訊全日價跌４﹒７％，報５６８﹒５元，阿里巴巴則跌３﹒９％，報２２１元。

另外，中芯國際（００９８１）最新宣布美國預託證券被美國場外交易市場ＯＴＣＱＸ除牌

，但受晶片加價消息利好，全日仍升２﹒７％，報２２﹒６元。標普最新確認中芯國際長期主體

信用評級「ＢＢＢ－」，展望負面。標普預計，中芯國際在等候美國供應商獲得向其出口關鍵設

備和零部件的許可期間，能夠維持至少６個月的運營。



＊鋼鐵大省爆疫，鞍鋼馬鋼標青＊



中國主要鋼鐵大省河北爆發新型冠狀病毒疫情，受感染人數正在急劇擴大，當地昨日新增

５１宗本土確診，以及６９宗本地無症狀感染，換言之，該省單日新增高達１２０宗本地個案。

網上流傳一則北京住建委有關防疫部署的內部會議錄音，透露河北疫情是從俄羅斯傳入，病例集

中在農村地區，北京方面擔憂跨區人流、物流正嚴峻地威脅首都安全。

在鄰近北京的保定涿州市，有關部門呼籲減少京冀地區跨省流動，河北省非通勤人員要前往

北京，必須持抵京前７２小時以內核酸檢測陰性證明。另外，疫情最嚴重的石家莊市宣布，車輛

必須憑當局發放的通行證進出。

外界關注當地勞動力和運輸受到的限制將如何影響鋼鐵供應，內地螺紋鋼和鐵礦石期貨今日

雙雙走高，分別收升近１﹒７％及３％。鋼鐵股受帶動表現突出，鞍鋼（００３４７）尾段拉升

並以接近日內高位收市，收漲１０﹒３％，報３﹒５２元，創去年１１月底以來高；中國東方（

００５８１）飆７％，馬鋼（００３２３）抽升６﹒３％，重鋼（０１０５３）亦升

２﹒５％。



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