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即市新聞

07/01/2021 09:11

《投資心得－潘鐵珊》萬科首三季業績理想，物流倉儲服務值得留意

　　《投資心得》萬科企業（０２２０２）為國內領先的住宅物業開發商，總部位於深圳，在國
內包括廣州、佛山、福州、杭州、南京、北京、天津、成都等城市擁有地產開發項目，而在海外
，香港、新加坡、美國的三藩市和紐約均有項目，足跡遍布中美兩國。早前集團公布截至九月三
十日底止的首三季業績，錄得２４１４﹒９億元人民幣收入，比按年上升７﹒９％；歸屬於上市
公司股東的淨利潤同比升８﹒９％至１９８﹒６億元人民幣，總括來說備受看好。

＊首三季多賺約９％＊

　　集團在物流倉儲服務的發展值得留意，旗下萬緯物流經過四年時間發展，有超過８００家客
戶，截至去年九月底，已在４４個城市有１２７個項目，可租賃物業的建築面積達９９６萬平方
米。集團更調整現有項目方案，增設冷鏈功能，以加快冷鏈服務覆蓋全國。集團第三季度新增４
６個開發項目，總規劃建築面積約８５１﹒３萬平方米。而截至九月底，物流倉儲服務業務總建
築面積約１１０６萬平方米，發展情況理想。隨著這些項目於未來陸續落成，預料集團的收益將
能進一步擴大。

＊現價買入，上望３０元＊

　　於去年八月，上海南翔印象城ＭＥＧＡ已經開業，成為上海最大單體購物中心。開業首月總
客流突破３００萬人次；此外，集團的物流倉儲服務業務新獲取項目四個，總建築面積約３２萬
平方米。
　　集團旗下的萬科物業與戴德梁行成立合資公司「萬物梁行」，結合商業物業服務和設施管理
，於去年１０月正式推出了國內第一個以城市服務為定位的品牌「萬物雲城」，將持續推進數字
化建設。故可考慮於現價買入，上望３０元，跌穿２４﹒５元止蝕。
《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄
逢周四刊出）

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