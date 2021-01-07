《投資心得－潘鐵珊》萬科首三季業績理想，物流倉儲服務值得留意

《投資心得》萬科企業（０２２０２）為國內領先的住宅物業開發商，總部位於深圳，在國

內包括廣州、佛山、福州、杭州、南京、北京、天津、成都等城市擁有地產開發項目，而在海外

，香港、新加坡、美國的三藩市和紐約均有項目，足跡遍布中美兩國。早前集團公布截至九月三

十日底止的首三季業績，錄得２４１４﹒９億元人民幣收入，比按年上升７﹒９％；歸屬於上市

公司股東的淨利潤同比升８﹒９％至１９８﹒６億元人民幣，總括來說備受看好。



＊首三季多賺約９％＊



集團在物流倉儲服務的發展值得留意，旗下萬緯物流經過四年時間發展，有超過８００家客

戶，截至去年九月底，已在４４個城市有１２７個項目，可租賃物業的建築面積達９９６萬平方

米。集團更調整現有項目方案，增設冷鏈功能，以加快冷鏈服務覆蓋全國。集團第三季度新增４

６個開發項目，總規劃建築面積約８５１﹒３萬平方米。而截至九月底，物流倉儲服務業務總建

築面積約１１０６萬平方米，發展情況理想。隨著這些項目於未來陸續落成，預料集團的收益將

能進一步擴大。



＊現價買入，上望３０元＊



於去年八月，上海南翔印象城ＭＥＧＡ已經開業，成為上海最大單體購物中心。開業首月總

客流突破３００萬人次；此外，集團的物流倉儲服務業務新獲取項目四個，總建築面積約３２萬

平方米。

集團旗下的萬科物業與戴德梁行成立合資公司「萬物梁行」，結合商業物業服務和設施管理

，於去年１０月正式推出了國內第一個以城市服務為定位的品牌「萬物雲城」，將持續推進數字

化建設。故可考慮於現價買入，上望３０元，跌穿２４﹒５元止蝕。

《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄

逢周四刊出）

