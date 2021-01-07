【新冠肺炎】上海加強國內中高風險地區人員來滬隔離政策

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》上海市疫情防控工作領導小組辦公室昨日宣

布，進一步加強對國內疫情中高風險地區來滬返滬人員健康管理。

具體措施是：對所有來自或途經國內疫情高風險地區的來滬返滬人員，一律實施１４天的集

中隔離，實行２次新冠病毒核酸檢測。而對來自中風險地區的來滬返滬人員，則實施１４天的社

區隔離，實行２次新冠病毒核酸檢測。

