《思前想後－郭思治》成交增加配合，港股繼續往上尋月內高位

《思前想後》大市承接去年１２月底之升勢，到踏進２０２１年後，市勢持續做好，只是步

伐略為緩慢。直到執筆一刻止計，本月大巿已初呈先低後高之形態，恆指暫是由４日之低位

２７０７９點升至５日之高位２７６９０點。首先，一個月之高低位是不該同時出現於兩個交易

日之內，加上６１１點之波幅亦該不能滿足月內所需，故只要恆指暫不會跌穿２７０７９點，在

先低後高之形態主導下，技術上該有更高之指數在後頭出現。值得留意的是，大市之成交金額已

見明顯增加，在動力配合下，大市該可繼續往上尋找月內高位。由於成交金額是走在指數前頭，

故只要動力不減，續尋頂之趨勢不變。



＊大市短期目標為去年２月高位２８０５５點＊



值得留意的是，移動線方面之排列模式是典型升市之形態。因目前恆指已成功升越各組常用

平均移動線，且各組平均移動線之排列亦已回復正常，１０天線約在２６７５４點左近、２０天

線約在２６６００點左近、５０天線約在２６２０６點左近、１００天線則約在２５３９４點左

近、２５０天線則在２５３２０點左近。簡單點說，各組常用平均移動線目前之排列屬標準升市

模式。亦可以引證，自去年９月２５日低位２３１２４點開始之中期反彈，技術上該已漸發展成

一中期升浪。從走勢上看，短期後市之上望目標該為去年２月１７日之高位２８０５５點。如能

成功突破此關，另一個上望目標該為去年１月２０日之高位２９１７４點，此亦為２０２０年度

全年之高位。當然，從中期方面看，如成交金額能配合，大市該可進一步上試２０１９年４月

１５日之高位３０２８０點，而最終之中期上望目標該為２０１８年１月２９日之高位

３３４８４點，此亦為港股之歷史高位。



＊舊經濟股再下行空間不大，可作中線部署＊



直到目前一刻止計，股份表現仍相當個別。一眾新經濟股之表現仍續受資金追捧，新能源概

念股亦續後於大市，另外汽車股、資源股等表現亦不俗，唯獨舊經濟股卻全部反覆或拉鋸於較低

處，情況相信仍會持續。直到疫情受控，經濟開始回暖後，舊經濟股才可望走出困局。但需指出

，由於一眾舊經濟股現身處較低處，故相信再下行之空間不大。只是投資者如欲作中線部署，必

需先了解個人持貨能力及能耐。

談到舊經濟股，如中移動（００９４１）、中海油（００８８３）、中海外（００６８８）

及中石化（００３８６）等之基本面實不算差，只是由於業務缺乏爆炸性增長，故表現持續弱於

大市。如不介意短期之反覆，現價該已可作中線部署。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》

（本欄逢周四刊出）

