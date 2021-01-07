《中國房產》住建部重申地產調控，將建住房與土地、金融聯動機制

《經濟通通訊社７日專訊》住房和城鄉建設部部長王蒙徽重申，要牢牢堅持房子是用來住的

、不是用來炒的定位，不把房地產作為短期刺激經濟的手段，時刻繃緊房地產市場調控這根弦，

全面落實房地產長效機制，強化城市主體責任，因地制宜、多策併舉，促進房地產市場平穩健康

發展。

《新華社》周三（６日）刊登王蒙徽的訪問，王蒙徽指，下一步，完善政策協同機制，建立

住房與土地、金融聯動機制，加強住宅用地管理，完善房地產金融宏觀審慎管理體系。加快研究

編制「十四五」住房發展規劃。



＊推動出台《住房租賃條例》，對租金水平進行合理調控＊



王蒙徽亦在訪中透露今年租房工作的重點。他指，整頓規範租賃市場秩序，加大對「高進低

出」「長收短付」以及違規建立資金池等的整治力度，防止「爆雷」風險。降低租賃住房稅費負

擔，對租金水平進行合理調控。同時，要推動出台《住房租賃條例》，加快完善長租房政策。

王蒙徽指，要加快構建以保障性租賃住房和共有產權住房為主體的住房保障體系。保障性租

賃住房包括公租房和政策性租賃住房。其中，公租房主要面向城鎮戶籍住房和收入「雙困」家庭

，政策性租賃住房主要面向無房新市民。（ａｃ）

