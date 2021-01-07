【新冠肺炎】全國昨日增７１宗本土無症狀感染，河北爆５１宗確診

《經濟通通訊社７日專訊》河北省新型冠狀病毒疫情急劇擴散。國家衛健委最新公布，１月

６日，全國新增確診６３宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例５２宗，河北爆５１宗確診，

遼寧１宗；其餘１１宗為輸入個案，分別在上海５宗，河北、廣東、陝西各２宗。昨日全國無新

增死亡個案及疑似病例；新增治癒出院２１宗。

截至１月５日，全國累計確診病例最新數字為８７２７８宗。累計死亡人數維持４６３４人

；現有確診病例４８５宗；現沒有疑似病例；累計治癒出院病例８２１５９宗。

境外輸入累計確診病例４３５９宗，累計治癒出院病例４０７９宗。現有確診病例２８０宗

，沒有疑似病例。

全國昨新增無症狀感染者７９人，其中７１宗為本地個案。當日４名感染者轉為確診；解除

隔離１２人。目前尚在醫學觀察４２３名無症狀感染者，其中１７９宗屬本地個案。

累計收到港澳台地區通報確診病例９９３９宗。其中，香港再增至９０７４宗（８２０１人

出院，１５４人死）；澳門繼續維持４６宗，且全數患者均已出院；台灣８１９宗（７００人出

院，７死）。（ａｃ）

