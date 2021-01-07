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即市新聞

07/01/2021 09:58

《輪證高清－孫明哲》港交所表現強勢，宜重新選擇合適市況的產品

　　《輪證高清》港交所近日表現強勢，不斷創出上市新高，投資者如計劃部署相關認股證，不
論是看好還是看淡，都要重新審視市場上的產品，選擇合適市況的產品。
　　隨著股價急升，市場上很多認購證都變得價內，發行商亦陸續發行行使價更高的產品滿足市
場的需要，但由於新發行產品年期較長，導致產品面值較高，現時部分輕微價外證的面值都高於
０﹒２５元，要注意這類產品的敏感度可能會較低，未必是最合適的選擇。另一方面，價外證的
面值可能較低，但同時較受引伸波幅變化的影響，風險相對較高，因此投資者在挑選產品時要更
加審慎，在輕微價外證尋找少數低面值產品，再考慮當中低街貨選擇，可留意港交購２８８５３
，行使價４８９﹒０８元，４月份到期。
　　另外，股價上升同時吸引資金留意港交所的淡倉，但部分投資者沒有即時重新審視市場上的
產品，繼續留意上周買賣的產品，要知道港交所一周已經累積約１０％升幅，上周條款合適的認
沽證到本周可能變得深入價外，已經不適合市況，風險相當高。投資者要了解這類價外證的風險
，小心重新挑選合適的產品。現時最貼價的港交所認沽證行使價於３８８元附近，都有約１５％
價外，若股價向上亦不是合適的產品，投資者在部署前要衡量風險，再作出是否部署的投資決定
。《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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