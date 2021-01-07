《輪證高清－孫明哲》港交所表現強勢，宜重新選擇合適市況的產品

《輪證高清》港交所近日表現強勢，不斷創出上市新高，投資者如計劃部署相關認股證，不

論是看好還是看淡，都要重新審視市場上的產品，選擇合適市況的產品。

隨著股價急升，市場上很多認購證都變得價內，發行商亦陸續發行行使價更高的產品滿足市

場的需要，但由於新發行產品年期較長，導致產品面值較高，現時部分輕微價外證的面值都高於

０﹒２５元，要注意這類產品的敏感度可能會較低，未必是最合適的選擇。另一方面，價外證的

面值可能較低，但同時較受引伸波幅變化的影響，風險相對較高，因此投資者在挑選產品時要更

加審慎，在輕微價外證尋找少數低面值產品，再考慮當中低街貨選擇，可留意港交購２８８５３

，行使價４８９﹒０８元，４月份到期。

另外，股價上升同時吸引資金留意港交所的淡倉，但部分投資者沒有即時重新審視市場上的

產品，繼續留意上周買賣的產品，要知道港交所一周已經累積約１０％升幅，上周條款合適的認

沽證到本周可能變得深入價外，已經不適合市況，風險相當高。投資者要了解這類價外證的風險

，小心重新挑選合適的產品。現時最貼價的港交所認沽證行使價於３８８元附近，都有約１５％

價外，若股價向上亦不是合適的產品，投資者在部署前要衡量風險，再作出是否部署的投資決定

。《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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