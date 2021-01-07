【債務風險】天齊鋰業續飆８％，控股股東股份解除質押即套現救急

《經濟通通訊社７日專訊》天齊鋰業（深：００２４６６）逾百億元（人民幣．下同）債務

懸而未決之際，控股股東大手減持公司股份。天齊鋰業昨日（６日）連發兩條公告，解除股權質

押的同時，控股股東及其一致行動人決定減持股份。

解除質押公告顯示，控股股東成都天齊實業（集團）有限公司及其一致行動人張靜將此前質

押給中信銀行成都分行的合計約１億股公司股份解除質押，佔其所持股份的１９﹒２２％，佔公

司總股本的６﹒７７％。

減持公告則顯示，天齊集團及其一致行動人張靜、李斯龍計劃通過集中競價的方式減持股份

數量不超過２９５４﹒２萬股，佔公司總股本比例為２％；通過大宗交易的方式減持股份數量不

超過２９５４﹒２萬股，佔公司總股本比例為２％。減持完成後，天齊集團持股比例將縮減至約

２６﹒５９％，張靜持股比例將縮減至４﹒６５％，而李斯龍將不再持股。



＊百億元債務懸而未決，多位高管「跳船」＊



公司披露，本次減持的原因是向天齊鋰業提供財務資助及其他資金需求。事實上，天齊鋰業

境內銀團貸款項下的Ａ類貸款１３億美元和境外銀團貸款餘額５﹒８４億美元，合計

１８﹒８４億美元（約相當於１２４億元人民幣）早已到期，公司目前僅按要求支付部分利息。

公司早前簽署《展期函》，相關貸款或可延至去年１２月底償還，惟未見進一步償還消息。今年

以來，公司多名董監高完成減持計劃，包括董事兼高級管理人員鄒軍、高級管理人員李波。

近期鋰電池板塊當造，天齊鋰業無懼債務風險跟風漲，今早再飆８％，現報４８﹒４元，續

探兩年半高位。（ｗｌ）

