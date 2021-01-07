【人行操作】消息稱人行今進行１００億逆回購，淨回籠１１００億

《經濟通通訊社７日專訊》市場消息指，人行今日將進行１００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購操作。

公開市場今日有９００億元７天以及３００億元１４天逆回購到期，即今日淨回籠１１００

億元。人行連續第３７日開展逆回購操作，但連續第４天淨回籠，共回籠５１００億元。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

