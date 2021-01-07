【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，四天累收水５１００億

《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的

１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。

公開市場今日有９００億元７天以及３００億元１４天逆回購到期，即今日淨回籠１１００

億元。人行連續第３７日開展逆回購操作，但連續第４天淨回籠，共回籠５１００億元。

（ａｃ）

