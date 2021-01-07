【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，四天累收水５１００億

《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。
公開市場今日有９００億元７天以及３００億元１４天逆回購到期，即今日淨回籠１１００
億元。人行連續第３７日開展逆回購操作，但連續第４天淨回籠，共回籠５１００億元。
（ａｃ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|中國故事06/01/2021
《神州經脈》美國禁8款中國APP 河北疫情急擴 A場續探高位
|香港政情06/01/2021
【國安立法】53名民主派被捕 警方：攬炒計劃圖癱瘓政府
|板塊分析06/01/2021
疫情助線上銷售 安踏體育多品牌搶佔市場
|剖析天下06/01/2021
巴西經濟增長 仍靠鐵礦石出口
|FOCUS06/01/2021
【FOCUS】參院話事權快揭盅 美債息率升暗藏密碼
|開市Good Morning06/01/2021
《開市Good Morning》陳鳳珠：中資電訊股難現反彈浪
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰