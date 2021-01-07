【政策解讀】標普料內地住宅銷售增速持平，小開發商流動性承壓

《經濟通通訊社７日專訊》標普發表報告稱，中國進一步收緊對銀行房地產信貸敞口的管控

，進一步支撐該行對２０２１年全國住宅地產銷售增速將持平的預測。設置銀行房地產貸款上限

要求，也可能會增加小型開發商的融資和流動性壓力。

標普全球評級信用分析師梁蔚表示，此次確定房地產貸款和個人住房貸款佔比上限，再度強

調監管方向旨在控制房地產行業風險，而非表明政策發生根本性轉變。此次對銀行房地產貸款佔

比設置上限並無先例，開發商最大的信貸來源因此受到制約。與此同時，個人住房貸款佔比限制

或將抑制購房需求。



＊對開發貸限制或導致開發商收入確認延遲＊



截至２０２０年末，標普預估個人住房貸款佔國內銀行貸款的１９％－２１％，開發貸款佔

比為７％－９％。房地產貸款餘額佔銀行各項貸款餘額的比例上限為１２﹒５％－４０％，個人

住房貸款佔銀行各項貸款餘額的比例上限為７﹒５％－３２﹒５％。標普認為，對開發貸款的限

制不會即刻產生衝擊，主要鑒於其跟隨具體項目的性質以及佔銀行總貸款的比例較小（相對個人

住房貸款）。盡管如此，開發貸款審批流程可能變長，或將拉長項目完工周期，進而導致開發商

的收入確認延遲。

假設２０２１年監管的政策立場沒有顯著變化，當前的融資環境或將加快受評開發商之間的

信用分化，即便全國住宅銷售可能持平。那些評級較低、可售貨量較少的小型開發商，由於迫切

需要補充土儲，可能會面臨不斷上升的流動性和融資壓力；而評級較高、較大型的開發商依托自

身的財務靈活性和深厚的銀行關係，處境應會更好一些。（ｗｌ）

