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07/01/2021 16:01

【限電過冬】寒潮帶來供電壓力，北方地區用電負荷昨創歷史新高

　　《經濟通通訊社７日專訊》「霸王級寒潮」來勢洶洶，北京今早最低溫達到零下１９﹒６攝
氏度，為１９６６年後最低溫，取暖用電負荷急增，北京電網數據顯示，北京地區用電負荷創出
歷史新高。
　　國家電網發布的最新數據顯示，受寒潮等因素影響，昨日華北、東北、西北３個區域電網，
以及北京、冀北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、陝西、寧夏、新疆９個省級電網用電負荷創歷史
新高。（ｅｙ）

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