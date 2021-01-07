【限電過冬】寒潮帶來供電壓力，北方地區用電負荷昨創歷史新高

《經濟通通訊社７日專訊》「霸王級寒潮」來勢洶洶，北京今早最低溫達到零下１９﹒６攝

氏度，為１９６６年後最低溫，取暖用電負荷急增，北京電網數據顯示，北京地區用電負荷創出

歷史新高。

國家電網發布的最新數據顯示，受寒潮等因素影響，昨日華北、東北、西北３個區域電網，

以及北京、冀北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、陝西、寧夏、新疆９個省級電網用電負荷創歷史

新高。（ｅｙ）

