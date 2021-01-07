【ＦＯＣＵＳ】內戰幽靈似甦醒，美股麻木續破頂

【ＦＯＣＵＳ】花旗國內戰的幽靈似在國會山甦醒。當地時間周三（６日）下午，數以百計

的「侵粉」衝破警方防線闖入國會大廈，阻止副總統彭斯聯同眾議院議長佩洛西主持兩院認證各

州選舉人票程序－－混亂、槍聲、煙霧、鮮血、死亡……以及隨之而來的華盛頓特區宵禁，震驚

全世界。



＊特：永遠不能靠軟弱奪回國家＊



拜登「第４６任美國總統」的最後背書程序－－參眾兩院聯席會議點算及認證各州選舉人票

，周三來到「最後一公里」。

當天下午１時（本港時間周四凌晨），當彭斯、佩洛西及４名議員代表，開始按傳統依各州

字母順序向議員們宣讀置於華麗紅木盒子裏的選舉人票後不久，數百名早前聚集國會山外的特朗

普支持者，衝破國會大廈外的隔離牆，打破大廈玻璃，闖入標誌性的雕像大廳，甚至高舉

１８６１年美國內戰時期的「南十字星」戰旗。

在此之前，特朗普剛剛在橢圓形草坪發表「拯救美國」的講話，聲稱「我們將走向國會大廈

，為我們勇敢的參議員和國會議員和女性歡呼……你永遠不能靠軟弱奪回我們的國家，你必須表

現出力量和堅強。」

佔領國會行動令選舉人票認證程序被迫中止，彭斯、佩洛西等緊急撤離，華盛頓特區市長宣

布當地由下午６時起實施宵禁１２小時；騷亂引發警方以胡椒球彈、催淚煙驅散，一名女性中槍

不治（總計已４人死）。



＊拜登嘆光明燈塔來到黑暗時刻＊



隨後，候任總統拜登發表聲明，敦促特朗普要求其支持者立即離開國會大廈，並稱「我深感

震驚和悲傷，因為我們這個一直是民主希望和光明燈塔的國家，來到如此黑暗的時刻」，「眼下

的工作和未來四年的工作，必須是恢復民主、尊嚴、體面、法治。」

僅數分鐘後，特朗普同在推特上載約一分鐘視頻，呼籲支持者「帶著愛與和平回家」，但就

繼續挑戰總統大選的合法性，甚至表達同情「侵粉」，「我知道你的痛苦，我知道你受傷了；我

們愛你，你很特別。」特朗普女兒伊萬卡一度發推稱「侵粉」為「愛國者」，其後刪除。

鑒於特朗普對佔領行動一直持「壁上觀」甚至默許之態，彭斯稍後發推稱，「在國會大廈發

生的暴力和破壞必須停止，現在立即……和平抗議是每個美國人的權利，但是對國會大廈的襲擊

將不會被容忍。」《紐約時報》引述消息指，調動國民警衛隊增援的並非特朗普而是彭斯，而紐

約州州長庫莫亦稱，正向華盛頓派遣千名紐約國民警衛隊成員，以協助和促進權力的和平移交。



＊媒體、巨企、億萬富翁籲走人＊



佔領國會事件震驚全球，英揆約翰遜發推稱，美國國會發生的一幕是個恥辱；北約秘書長則

指，必須尊重美國民主選舉的結果；歐洲理事會主席米歇爾表示，信任美國能確保權力和平交接

給拜登。

在美國本土，前總統奧巴馬稱，歷史將正確地記住今天在國會大廈發生的暴力事件，「這是

在任總統的煽動，他繼續對合法選舉的結果毫無根據地撒謊，造就我們國家的巨大恥辱時刻。」

老牌《華盛頓郵報》發表社論指，「對這種煽動叛亂行為的責任，完全應由總統承擔。總統的行

為顯示，他繼續任職對美國民主構成了嚴重威脅，他應該走人（ｈｅ

ｓｈｏｕｌｄ ｂｅ ｒｅｍｏｖｅｄ）。」

代表輝瑞、豐田等１４０００間美企的全美製造業協會（ＮＡＭ）總裁

Ｊａｙ Ｔｉｍｍｏｎｓ亦指，彭斯應認真考慮與內閣合作啟動第２５號修正案（即彈劾總統）

以捍衛民主；而此前支持特朗普的億萬富翁Ｂｉｌｌ Ａｃｋｍａｎ發推要求特朗普辭職和向美

國人道歉。



＊美國極端分化列今年頭號風險＊



儘管總統任期僅餘１４天的特朗普似眾叛親離－－除了彈劾之聲四起、遭

Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ、Ｓｎａｐｃｈａｔ社交媒體禁言（

有人戲言侵侵應開ＴｉｋＴｏｋ帳號）、新聞官爭相請辭等，在重新恢復進行的兩會聯席會議上

，參議院共和黨領袖麥康奈爾明言，「參議院不會受到恐嚇，我們將證明２０２０年總統大選的

獲勝者」－－但除了國會山，在加州、猶他州、俄亥俄州、堪薩斯州等地區，示威抗議同有零星

爆發，誓言「永不認輸」的特朗普稍後「禁聲」期屆滿後會有何大動作？風波勢未平息。

全球最大政治風險諮詢公司歐亞集團，早前就將「加星號的美國第４６任總統」列為今年全

球十大風險之首，指橢圓形辦公室的每一個佔有者「都將被近半國人和立法者視為非法」，警告

極端的兩極分化對民主合法性造成的後果將遠遠超出美國國界。

距離２０日拜登就職典禮尚有１４天，期間將有何拍案驚奇發生？還是對續破頂的美股而言

好像什麼都沒有發生？拭目以待。

