《法證攻防－林恩》總結２０２０，展望２０２１

《法證攻防》踏入２０２１年，恆指首三個交易日造好，最高突破２７７００點水平，周三

（６日）升跌後升，收２７６９２點，成交金額連日突破２０００億元。恆指２０２０年最後收

市於２７２３１﹒１３點，累計下跌３﹒４％。２０２０年第一季度市場動蕩，恆指高低波幅超

過７３００點。新型冠狀病毒疫情下，恆指在３月１９日跌至全年低位２１１３９﹒２６點。

過去的一年，科技行業是最受關注的板塊之一。京東，網易，京東健康等股份在香港上市，

第二上市的阿里巴巴、同股不同權的美團及小米集團晉身恆生指數成分股，而由３０隻科技公司

組成的恆生科技指數亦於上年７月２７日推出。新冠疫苗的研發在上年年尾傳出捷報，部分國家

陸續開展疫苗接種的工作。自１１月起市場憧憬疫苗有助經濟復甦，市場將目光投向低估值的傳

統舊經濟股份。

恆指１１月１２月連升兩月，踏入１月份大市強勢持續，周三中午傳出美國標普指數保留中

移等電訊ＡＤＲ為成分股，激發資金追捧制裁名單股份，中芯國際（００９８１）更一度大升

１７％，最終收２２元升１２﹒９％。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

