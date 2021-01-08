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08/01/2021 16:45

《陸言堂－陳永陸》短期留意航運、汽車、內銀板塊

　　《陸言堂》雖然紐約證券交易所計劃將三大中資電訊股除牌，同時明晟ＭＳＣＩ及富時羅素
各自宣布，根據特朗普政府之的行政命令，ＭＳＣＩ將三大中資電訊股中移動（００９４１）、
中電信（００７２８）及中聯通（００７６２）從ＭＳＣＩ所有國家世界指數中剔除，而富時羅
素亦將上述股份從富時全球股份指數、富時全球Ａ股系指數系列及相關指數中剔除，並令有關股
份急速下跌，可是有關消息卻未有令恆指大幅下跌，反而在舊經濟股推動下，顯著上升，尤其是
吉利（００１７５）今日（８日）升幅更為明顯，收市大升近２０％，似乎國策因素，的確令投
資者忘掉很多不利因素。
　
　　當然，新經濟股亦有反彈的情況，不過無論騰訊（００７００）或者阿里巴巴
（０９９８８），都似乎難以重上高位，除了因為大家仍然對美國是否禁止投資者投資相關股份
有戒心之外，新經濟股去年累積升幅不少，亦是一個原因，因為既然有政策風險，那麼暫時沽出
相關股份，其實亦屬正常。
　
　　或者有不少投資者憧憬，中美關係可望在拜登成為新一任美國總統後，有所改善，所以就算
中移動等被美國交易所除牌，但可能情況在日後會有所改變，故此亦見到部分投資者想趁低吸納
三大電訊股，可是要留意的是美國對中國的制裁行動，似乎不是特朗普一個人的想法，部分行動
是經過國會通過，其中眾議院議長佩洛西對華態度亦十分強硬，所以拜登上場後，中美關係是否
可以即時改善，其實不應過於樂觀。唯一可以樂觀的是拜登處事不會像特朗普般，難以預測，這
或者會令金融市場較少受突發因素所影響，而出現急跌的情況。
　
　　而且，既然市場對區內股市今年的表現普遍看好，加上政策因素所推動，令Ａ股在首周已有
不錯的升幅，所以與其趁低吸納三大電訊股，倒不如留意政策因素帶來的利好因素，所以航運股
、汽車股、內銀、內地券商股都是短期可以留意的板塊，而水泥股亦有蠢蠢欲動的跡象，亦是同
樣可以留意的股份。至於太陽能等清潔能源板塊，由於短期升幅已多，波幅會較大，所以就算有
政策支持，亦要開始小心風險。《獨立股評人　陳永陸》

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