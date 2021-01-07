《缸邊嫺談－黃惠嫺》２０２０財經大事回顧及２０２１大市展望

《缸邊嫺談》筆者開始撰文時１２月３１日港股半日市已結束，也意味著港股已交出全年成

績單。彼時恆指已連升３日、累計上升超過９００點，並升穿２７０００點水平，大市氣氛好轉

，有助為２０２１年大市帶來一個好的開局。



＊２０２０年回顧，投資市場受多重不穩定因素影響＊



２０２０年全年投資市場存在多重不確定因素，主要包括新冠肺炎疫情發展、中美的緊張關

係以及美國總統大選選情等。由疫情蔓延引發了停工停市、經濟大幅度停擺，２０２０年第一季

度環球股市亦慘遭滑鐵盧：恆生指數由１月１７日的全年高位２９０５６點下跌至３月２３日的

２１６９６點，兩個多月間的跌幅高達３３﹒９％；２至３月期間，在疫情嚴峻、油價大跌、長

債債息下跌及３月１６日美國聯儲局在不足兩星期內第２度緊急減息，減息幅度且高達１厘，聯

邦基金目標利率降至０至０﹒２５厘水平等多項不利因素衝擊之下，美股亦曾大跌超過９０００

點，並觸發３度熔斷停市。



在過去的一年裏，港股整體走勢明顯較滬深股市及美股落後，２０２０年１２月３１日，恆

生指數收報２７２３１點，按年跌３﹒４％，全年高低波幅達８０３５點；國企指數收報

１０７３８點，按年跌３﹒８％；恆生科技指數收報８４２５點，按年升７８﹒７％。而在第四

季度，受疫苗推出的利好消息刺激，港股反彈力度最大，恆指於去年第四季度上升３７７２點或

１６﹒１％；而在５２隻恆生指數成分股當中，有１７隻於２０２０年均錄得升幅。



指數 ２０１９年 ２０２０年 最低位 最高位 變動％

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恆生指數 ２８１９０ ２７２３１ ２１６９６ ２９０５６ －３﹒４％

國企指數 １１１６８ １０７３８ ８５６０ １１４２０ －３﹒８％

恆生科技指數 ４７１５ ８４２６ ３９８８ ８４２６ ７８﹒７％



上證綜合指數 ３０５０ ３４７３ ２６６０ ３４５２ １３﹒９％

深證成分股指數 １０４３１ １４４７１ ９６９２ １４３６２ ３８﹒７％

滬深３００指數 ４０９７ ５２１１ ３５３０ ５１７７ ２７﹒２％



道瓊斯指數 ２８５３８ ３０６０６ １８５９２ ３０６３７ ７﹒２％

標準普爾５００指數 ３２３１ ３７５６ ２２３７ ３７６０ １６﹒３％

納斯達克指數 ８９７３ １２８８８ ６８６１ １２９２６ ４３﹒６％

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資料來源：彭博（截至２０２０年１２月３１日）



港股於２０２０年普遍處於「炒股不炒市」的狀態，恆生指數及國企指數均按年下跌，但部

分個股續創新高。去年在疫情之下實體經濟受重挫，但市民為防疫減少外出，「宅經濟」概念應

運而生，一眾科技股及新經濟股因而受到資金青睞，令恆生科技指數在去年跑出，升幅高達

７８﹒７％，表現強勢。



現時新型冠狀肺炎疫苗已推出市場，英美多國逐步開始為國民接種，加上市場普遍預期最壞

的時期已經過去，實體經濟活動亦有望逐步恢復，未來環球經濟很可能隨之重拾增長。再者，市

場期待美國新任總統上台後中美緊張的關係有望緩和，英國與歐盟亦已達成「脫歐」協議，市場

不明朗因素有所減少，相信２０２１年環球股市或較去年平穩。



＊２０２１年的投資主題：經濟「內循環」及新能源兩大概念＊



「內循環經濟」概念由中國國家主席習近平於去年５月首次提出。隨後《中共中央關於制定

國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和２０３５年遠景目標的建議》（「建議」）在第十九屆

五中全會審議通過。建議提出，堅持擴大內需這個戰略基點，加快培育完整內需體系，暢通國內

大循環，促進國內國際雙循環，全面促進消費，拓展投資空間。綜觀去年內地的政策，亦可見較

多偏向內循環、擴內需、促消費等方面。



「內循環經濟」的概念更為著重擴大內需，包括內地生產與內地消費等，所以一些內地自有

品牌內需股在政策支持下發展空間或會更大，而預計今次涉及的內需股範圍將更為廣泛，涵蓋一

般民生至高端產品，包括食品、飲品、乳製品、服裝、體育用品、電器、醫藥、汽車、５Ｇ設備

、軟件及晶片等多個品類，建議可多加留意相關板塊。



另外，隨著國際社會日益追求經濟與環境的和諧發展，為實現「巴黎協定」目標，國家主席

習近平在２０２０年１２月１２日舉行的「氣候雄心峰會」上提出，到２０３０年，中國單位國

內生產總值二氧化碳排放將比２００５年下降６５％以上，非化石能源佔一次能源消費的比重將

達到２５％左右，風電、太陽能發電總裝機容量將達到１２億千瓦以上，這意味著中國在未來的

能源規劃上，將進一步提升非石化能源消費的佔比。加上在近日結束的中歐投資談判中，歐盟同

意於新能源投資領域為中國提供更大程度的市場准入，向中國開放投資可再生能源領域。預期以

上因素均有利於新能源板塊，特別是一些具備成本和技術優勢、盈利穩定、供應鏈配套完善和市

場拓展能力強勁的中國新能源電力設備製造企業。



有關新能源概念方面，建議亦可關注新能源汽車相關股份。去年７月內地為推動新能源汽車

在農村地區的應用，再度推出「汽車下鄉」活動，有助提升中低端新能源汽車的銷售。活動中的

經濟型及小型電動汽車基本均採用國產零件，價格適中，符合三四線城市和農村消費需求與水平

，這亦與政府近日提出的「內循環」經濟概念相符。



目前各國實施量化寬鬆的貨幣政策，市場資金充裕，預計２０２１年第一季恆指或會在

２７０００點至２９０００點區間水平上落，全年有望升至３１０００點水平。而舊經濟股或實

體經濟相關的股份去年在疫情肆虐下受創，業績受到影響，在去年基數低的基礎下，今年相關股

份或會有較好表現。然而去年底舉行的中央經濟工作會議中提出要「強化反壟斷」和「防止資本

無序擴張」，同時要求完善平台企業壟斷認定、數據蒐集使用管理、消費者權益保護等方面的法

律規範，故預期今年內地《反壟斷法》的修訂將加強對互聯網行業的監管，新經濟股或會因此受

壓，但長遠而言科技發展是必然趨勢，如出現短暫整固，在調整過後或是吸納的好時機。同時預

期中概股回港作第二上市?新股上市集資的熱潮將會延續至２０２１年，投資者或可從中尋找具

潛力的股份作投資。《工銀亞洲證券業務部分析員黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有相關股份

