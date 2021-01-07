【新冠肺炎】本港新增３３宗確診個案，５宗源頭未明

《經濟通通訊社７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日本港新增

３３宗新冠肺炎確診個案，比昨日的２５宗有所回升，當中４宗是輸入病例，餘下２９宗本地個

案中，有５宗源頭不明。另有３０多宗初步陽性個案。

２４宗病例與其他個案相關，１１宗是將軍澳藍田隧道相關個案，當中包括９名緊密接觸者

及２名員工。將軍澳藍田隧道至今相關個案共２７宗。（ｃｗ）

