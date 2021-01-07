【新冠肺炎】啟德指揮中心下周一啟用，借調百名紀律部隊協助追蹤

《經濟通通訊社７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當局已選定啟德

社區會堂作為指揮中心，最快下周一（１１日）啟用，初步將借調約１００名紀律部隊人員協助

追蹤確診者的密切接觸者，而借調人數會按照個案數字作出調整，中心亦會向他們提供培訓，相

關人員主要負責電話追蹤的工作。



＊不排除必要時上門＊



張竹君今日在疫情記者會上表示，現時已有少量紀律部隊人員駐守防護中心，協助追蹤工作

，但因防護中心地方不足，故要另覓地方設置中心。她舉例，對於電話出錯等人士，中心會請紀

律部隊人員協助，相關人員會上門尋找。她亦不排除日後有需要會上門。

食物及衞生局副局長徐德義表示，個案追蹤是重要手段，有助加快偵測個案，但明白需要更

多人手追蹤及安排入院等，故政務司司長設立跨部門小組，研究增加人手，並需要較多地方工作

。當局會不斷檢視及優化追蹤工作，目前增加人手接受培訓、協助追蹤是合適時間，日後一旦疫

情反彈，亦有足夠人手應付。



＊冀全港各區設置接種中心＊



徐德義續稱，當局正密鑼緊鼓安排新型冠狀病毒疫苗接種計劃，包括安排疫苗運送及場地配

套，形容接種計劃推行得愈快愈好，但先決條件是要以科學為本及安全。他提到由於德國

ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗需要高規格處理，儲存在極低溫環境下，解凍及稀釋亦有相當要求，若能

集中在社區接種中心注射，會更方便統籌，減少因接種地點分散而引起的混亂，因此政府希望在

全港每區都設置一個接種中心。（ｃｌ）

