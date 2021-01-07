【企業盈喜】國泰君安國際料去年凈利潤按年大幅增逾５０％

《經濟通通訊社７日專訊》國泰君安國際（０１７８８）預期，截至去年１２月底止年度的
凈利潤將按年大幅增長逾５０％，２０１９年淨利潤為約９億元。
預期盈利增長主要由於公司財富管理、金融產品等核心業務之收益增長，同時，審慎的風險
管理和資產質量顯著提升亦降低了集團成本。（ｓｌ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|國際動態07/01/2021
美國參眾兩院確認拜登當選總統 特朗普:在1月20日有序交接
|中國故事07/01/2021
《神州經脈》美國擬納阿里騰訊入黑名單 中方斥雙標 滬指六連揚
|剖析天下07/01/2021
【佔領國會】雷鼎鳴：佔領國會打擊美國軟實力 拜登上台需療傷
|財經熱話07/01/2021
【新舊兩難】譚朗蔚：中港銀行股可作收息之選 阿里跌勢已成要沽
|FOCUS07/01/2021
【FOCUS】內戰幽靈似甦醒 美股麻木續破頂
|開市Good Morning07/01/2021
《開市Good Morning》林家亨：新政策增物管想像空間
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰