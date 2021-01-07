【企業盈喜】國泰君安國際料去年凈利潤按年大幅增逾５０％

《經濟通通訊社７日專訊》國泰君安國際（０１７８８）預期，截至去年１２月底止年度的

凈利潤將按年大幅增長逾５０％，２０１９年淨利潤為約９億元。

預期盈利增長主要由於公司財富管理、金融產品等核心業務之收益增長，同時，審慎的風險

管理和資產質量顯著提升亦降低了集團成本。（ｓｌ）

