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07/01/2021 15:24

【香港政情】裁判官提醒陪審團勿猜度周梓樂身處尚德停車場目的

　　《經濟通通訊社７日專訊》死因庭就科大生周梓樂墮樓研訊結束，死因裁判官高偉雄今日起
引導陪審團裁決。裁判官指，今次研訊與社會事件有關，陪審員對示威者或警方有看法是正常不
過，但不應有預設立場，又提醒陪審員只可考慮庭上證供作裁斷，不應受網上資訊或報章影響。
　　高偉雄總結供詞時提到周梓樂墮下當晚，尚德停車場附近有示威發生，警方亦一定有射過催
淚彈入停車場，但沒證據顯示周梓樂有參與示威，亦不應猜度他當時在場的目的，雖然周梓樂的
通訊軟件對話顯示，他在事發當日凌晨聲稱「要攞嘢畀人」，但並不清楚他是否真的有給、或給
了甚麼，周梓樂身上亦只是找到私人物品。
　　對於廣明苑廣新閣鏡頭拍到黑影跌下，裁判官表示，對比廣明苑和停車場內的鏡頭，發現黑
影墜落與出現可疑光束的時間相近，所以客觀上相信黑影是周梓樂，但陪審員應獨立判斷，黑影
是否周梓樂。
　　此外，今早甫開庭時有陪審員問及周梓樂隨身的ｉＰｈｏｎｅ　１１設密碼，所以警員無法
解鎖，現在能否從ｉＣｌｏｕｄ雲端重置手機的資料。裁判官引述網罪科警員的供辭指出，警方
從周梓樂的ｉＰａｄ找不到使用ｉＣｌｏｕｄ的痕迹。（ｃｌ）（ｚｚ）

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