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即市新聞

07/01/2021 18:14

【企業盈警】億和控股料去年全年虧損收窄至最多２２００萬元

　　《經濟通通訊社７日專訊》億和控股（００８３８）發盈警，預期與截至去年６月底止中期
錄得６６００萬元的虧損相比，於截至去年全年錄得的年度虧損將收窄至１５００萬元至
２２００萬元。
　　預期年度虧損是由於集團各工業園所在的國家為遏止新冠肺炎所採取的公共衛生措施，導致
去年上半年的生產計劃整體出現延誤；由於新冠肺炎的爆發，客戶的業務活動以及新產品開發活
動普遍放緩，新冠肺炎亦導致的各種額外成本的增加，其中包括但不限於在集團各工業園內採取
防疫衛生措施，各工業園恢復生產後檢疫的額外成本，以及在因疫情而實施的運輸管制下，採購
和運輸原材料和零件（尤其是從海外國家進口的原材料和零件）所需付出的額外成本；政府補助
的減少；及集團所錄得應佔主營小額貸款業務的聯營公司之虧損。
　　集團預期本年度的虧損將收窄，主要歸因於中國有效控制新冠肺炎疫情，致使集團在中國的
各工業園區的訂單接收量自第三季度開始迅速恢復，及集團持續努力與現有及新客戶建立牢固的
聯繫。該些因素在去年下半年為集團帶來強勁的業務勢頭，部份抵銷了去年上半年的負面影響。
（ｓｌ）

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