《日入而息》國會確認拜登當選美國總統，港股六連升斬纜

《今天重點》﹡美國參眾兩院正式確認拜登為下一任美國總統；白宮助理引述特朗普聲明：

將在１月２０日有序交接；抗議者闖入國會中斷選舉人票認證，女抗議者中

槍不治；雷鼎鳴指佔領國會打擊美國軟實力，拜登上台需療傷；中國外交部

希望美國人民盡快享有和平、穩定和安全

﹡涉違國安法被捕人士大部分獲保釋，關尚義已獲保釋；黃之鋒譚得志涉違國

安法，監獄及收押所內被捕；蓬佩奧稱將研究對香港駐美經濟暨貿易辦公室

設限制

﹡內媒表示李小加擬加盟香港數字資產交易所；傳李小加擬加入，香港數字資

產交易所創辦人闢謠指報道不實

﹡匯豐削基層員工花紅２２％，發言人指薪酬大致持平或微升



《即日市況》﹡港股終止六連升收跌１４３點報２７５４８點，科指回吐逾２００點



《深滬股市》﹡升勢停不了，滬指收升０﹒７％六連陽，惟科技股急瀉



《美元匯價》﹡美元短期或反彈，宜候高做空；歐元最新報１﹒２２５８╱６１，日圓最新

報１０３﹒６５╱６７



《公司業績》﹡民眾金融（００２７９）全年虧損擴大至３８﹒３９億元，公司不派息



《公司資訊》﹡中銀香港（０２３８８）獲越南國家銀行批准設立河內代表處

﹡再鼎醫藥（０９６８８）子公司與Ａｒｇｅｎｘ簽協議開發藥物，涉

７５００萬美元

﹡合生創展（００７５４）發行４億美元票據，票息５﹒８厘

﹡利駿（０８３６０）主要股東黃餘奇及林聲韙出售股權１３﹒１８％

﹡昇捷控股（０２３４０）澄清周梓樂死因研訊中提及管理失當失實

﹡金輪天地（０１２３２）進一步發行８５００萬美元優先票據

﹡建業地產（００８３２）去年物業合同銷售額升１﹒５％至１０２６﹒４２

億元人民幣

﹡時代中國（０１２３３）擬發行美元優先票據，為債務再融資

﹡雪湖資本要求美高梅中國（０２２８２）引入中資公司作為戰投，名單包括

美團等

﹡富衛推即時理賠支付服務，客戶可經轉數快等秒速獲取賠款

﹡普華和順（０１３５８）已完成出售所持全數ＣＢＰＯ股份，特別息派發成

無條件

﹡普匯中金（００９９７）附屬為內地道路建設公司擔保７２０萬元人民幣

﹡港交所（００３８８）期指市調機制優化及開市前時段隨機停止機制等擬次

季推出

﹡萬科香港長沙灣新盤加推４７伙，入場費約５１４萬元

﹡會德豐啟德ＭＯＮＡＣＯ明開價，首批涉開放式至三房

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）２１萬股

﹡中國生物製藥（０１１７７）抗感染藥通過仿製藥質量和療效一致性評價

﹡康寧醫院（０２１２０）去年門診均次總開支按年跌１３％至４８０元人幣

﹡歡喜傳媒（０１００３）與海信及ＴＣＬ電視等合作設立在線視頻平台

﹡瑞安建業（００９８３）料去年綜合淨溢利增長５﹒４３倍至４５００萬元

﹡莊臣控股（０１９５５）保就業計劃第二期獲批補貼金額為２７２０萬元



《神州民企》﹡騰訊（００７００）關聯公司在貴州開新公司，經營旅客票務代理

﹡平安好醫生（０１８３３）與天江藥業達成戰略合作

﹡中天集團（００４４５）私有化計劃獲開曼群島大法院批准

﹡碧桂園（０２００７）贖回明年到期５﹒５億美元優先票據

﹡中國利郎（０１２３４）去年產品零售額按年最多跌１５％

﹡海信家電（００９２１）斥１億元人民幣認購華夏銀行１項理財產品



《中國要聞》﹡北京最冷一夜傳停電停暖，山東師範大學全校斷電

﹡寒潮帶來供電壓力，北方地區用電負荷昨創歷史新高

﹡華春瑩避答主要城市限電情況，稱供電能力總體有保障

﹡丹邦科技董事長涉學歷造假，遭中南大學追回博士學位

﹡深圳２０２０全社會用電量創新高，居民用電增幅最大

﹡安徽擬建高速磁懸浮鐵路，合肥出發１小時抵達上海

﹡新版醫保藥品目錄３月１日啟用，藥品平均降價五成

﹡榮耀重構供應鏈：正推進與高通、聯發科５Ｇ晶片合作

﹡豐田汽車１２月中國銷量同比增１６﹒９％至１８萬輛

﹡騰訊雲首次在中部地區建設騰訊雲啟創新中心

﹡上海國企到明年將新增１０家科創板上市企業

﹡２２２５家發電企業將獲分發碳排放配額

﹡ＡＢＮ累計發行超萬億人幣，交易商協會試行盡調指引

﹡去年境外機構投資者增持人民幣債券資金量超１萬億元

﹡人行１００億逆回購利率持平，四天累收水５１００億

﹡台灣稱美台政治軍事對話已經完成，探討實務合作

﹡美國駐聯合國代表將訪台，外交部表示必將為錯誤付代價

﹡馬莎百貨公開表態，拒絕採購新疆強制勞動產品

﹡傳華府準備發布文件，敦促美企遵守針對中國投資禁令

﹡標普道瓊斯指數公司表示將剔除中國三大電訊商ＡＤＲ

﹡中國外交部表示希望美國人民盡快享有和平、穩定和安全

﹡上海表示明年５Ｇ等新技術全面融入社區生活

﹡美擬將阿里騰訊納投資黑名單，華外交部斥雙標、虛偽

﹡字節跳動表示旗下「飛書文檔」系列遭騰訊封禁近兩個月

﹡銀保監黨委堅決擁護賴小民案件判決

﹡風險資產壓降不到位，北京證監局約談華融證券

﹡國開行原董事長胡懷邦受賄案，一審判處無期徒刑

﹡易成新能子公司被美國列入黑名單，回應：正評估影響



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒５％創歷史新高，台積電漲近４％破頂



《其他消息》﹡陳健波稱當局需改革稅制以擴闊稅基

﹡裁判官提醒陪審團勿猜度周梓樂身處尚德停車場目的

﹡新一批保就業工資補貼５﹒６億，涉逾１３００名僱主；新一批保就業計劃

，香港國際主題樂園獲發逾１﹒５億

﹡羅致光冀盡快完成取消對沖草案，目標下年度提交立法會；大灣區青年就業

計劃提供２０００職位，明公布細節

﹡地政總署全年批出３３份住宅預售樓花同意書，共涉近１﹒２９萬伙

﹡才女梁芷珊稱兩公司商業戶口遭恆生取消，未知原因

﹡深股通額度全日用３３﹒１億元；滬股通額度全日用３１﹒２億元，陸股通

淨流入近３３億

﹡內媒表示李小加擬加盟香港數字資產交易所；傳李小加擬加入，香港數字資

產交易所創辦人闢謠指報道不實

﹡證券時報刪除「港交所前高層創辦香港數字資產交易所」報道

﹡金管局表示１２月底外匯儲備資產增至４９１６億美元

﹡啟德指揮中心下周一啟用，借調百名紀律部隊協助追蹤

﹡匯豐削基層員工花紅２２％，發言人指薪酬大致持平或微升



《國安立法》﹡美國研就大拘捕反制，中方稱嚴重干涉中國內政和司法

﹡涉違國安法被捕人士大部分獲保釋，關尚義已獲保釋

﹡湯家驊稱未理解民主派初選的實際「非法手段」

﹡黃之鋒譚得志涉違國安法，監獄及收押所內被捕

﹡蓬佩奧稱將研究對香港駐美經濟暨貿易辦公室設限制

﹡蔡英文籲國際民主陣營為香港發聲，國台辦批政治操弄

﹡鍾劍華到警總協助調查，期間並無提供民主派初選資料

﹡譚耀宗稱初選目的是顛覆國家政權，已牴觸國安法

﹡警搜屋揭胡志偉未交出旅遊證件，違法庭指令

﹡鍾翰林涉分裂國家等罪，轉介區院本月２８日訊

﹡譚惠珠稱５３名民主派被捕針對阻撓政府履行職能行為



《新冠肺炎》﹡本港新增３３宗確診個案，５宗源頭未明

﹡河北人進京須持核酸陰性證明，石家莊車輛須憑證進出

﹡日本將宣布東京及臨近三縣進入緊急狀態

﹡專家指阿斯利康疫苗對南非變種病毒有效，惟效力降低

﹡據報政府擬啟德設指揮中心，加強疫情追縱至三層

﹡曾浩輝料首批新冠肺炎疫苗最快下月前抵港

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