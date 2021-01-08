《油金掠影》無視美國政治衝突油價觸１１個月高位，金價續軟

《經濟通通訊社８日專訊》市場無視美國國會山莊政治衝突，油價周四（７日）觸及１１個

月高位。布油期貨收漲０﹒０８元（美元﹒下同）至５４﹒３８元，曾觸５４﹒９０元高位；而

美油期貨則揚升０﹒２０元至５０﹒８３元，曾觸５１﹒２８元高位。

有投資者認為，由於兩位民主黨人於喬治亞州參議員選舉獲勝、預料民主黨獲國會參眾兩院

控制權後，當選總統拜登將於支出方面更自由，以致市場氣氛轉好。

據了解，普氏能源資訊（Ｐｌａｔｔｓ）交易量創紀錄共買賣七批北海原油，有貿易人士指

或是反映意外宣布減產後供應緊張。



＊美元續走強，金價微跌＊



由於美元續回升，金價周四下跌，紐約市現貨金曾跌０﹒３％至１９１３﹒８７元，現時亞

洲市則報１９１５﹒５９元；而美國黃金期貨則收升０﹒３％至１９１３﹒６０元。

值得留意的是，美國１０年期國債孳息率突破１％，為３月以來首見。而民主黨於美國參議

院決選勝利亦刺激通脹，市場憧憬將推出更多經濟刺激措施，而美國國會亦確認拜登獲勝總統大

選。

其他貴金屬方面，白銀曾跌０﹒５％報２７﹒１６元，現時則報２７﹒１７元；而鈀金曾軟

０﹒６％至２４２３﹒８２元，現時則報２４３０﹒７元。（ｊｃ）

